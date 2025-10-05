Meghan Markle es tildada de ‘insensible’ por hacer esto en el lugar donde falleció Lady Di

Meghan Markle fue seguida por los paparazzis durante su reciente visita a París. En su viaje, pasó cerca del sitio en el que Lady Di falleció en 1997.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, visitó París recientemente con motivo de la Semana de la Moda. Lo que parecía un paso tranquilo por suelo francés terminó en una gran polémica, gracias a una historia publicada en Instagram por la esposa del príncipe Harry.

Markle compartió el sábado 4 de octubre un video desde la ventana de su limusina, en el que se ve que pasa muy cerca del Puente Alejandro III, donde la princesa Diana sufrió su accidente fatal en 1997.

Luego de enfocar el exterior, la duquesa graba sus propias piernas cruzadas y relajadas dentro del vehículo de lujo.

El sitio se ubica aproximadamente a un kilómetro del túnel del Puente de l’Alma, exactamente donde el automóvil que llevaba a Lady Di chocó a alta velocidad contra una de las columnas, el 31 de agosto de 1997, mientras el conductor intentaba escapar de los paparazzi.

La madre de Harry y William fue llevada al hospital, pero no sobrevivió y falleció a los 36 años.

El gesto le valió un sinfín de críticas a Markle, que la tildaron de “insensible”. El diario británico Daily Mail repercutió la publicación de Meghan y abordó los comentarios sobre una supuesta falta de sensibilidad por parte de la esposa de Harry.

La princesa Diana falleció en un trágico accidente ocurrido en Paris en 1997. (Archivo)

El especialista en realeza, Richard Fitzwilliams, calificó la publicación de “completamente desconcertante”, “más allá de la estupidez” e “insensible hasta el extremo”.

“No entiendo qué diablos estaba pensando —bueno, puede que no haya pensado—. Estoy seguro de que no quiso ofender, pero es demasiado insensible. Es una completa falta de sentido común”, añadió.

En redes sociales, la repercusión fue muy negativa, aunque algunos internautas defendieron a la duquesa. Cabe recordar que ella y su esposo, Harry, renunciaron a sus funciones en la familia real británica en 2020, se mudaron a Estados Unidos y no son muy queridos en Reino Unido desde entonces; por eso, cualquier “error” puede convertirse en blanco de críticas.

“¡Ella es realmente la peor! ¡Dios mío, ¿cómo puede gustarle a Harry?”, dijo uno. “Búsqueda de atención a costa de cualquiera”, afirmó otro. “¡Creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo!”, señaló un tercero.

“Ninguna persona compasiva publicaría algo así, plenamente consciente del trauma que causa”, “Nunca fui hater de Markle, pero esto es raro. La curiosidad es una cosa, publicar otra, ¿y además los pies levantados al final?”, “Detesto a Meghan, pero no puedo ver mensajes ocultos en todo”, fueron otros de los comentarios.