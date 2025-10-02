¿Cómo está la relación entre Carlos III y William tras el reencuentro con Harry?

Carlos III y William siguen unidos en su visión para la monarquía, pese a las tensiones generadas por el distanciamiento con Harry.

El rey Carlos III y el príncipe William mantienen una relación estrecha y sólida, a pesar del reciente reencuentro entre el monarca y su hijo menor, el príncipe Harry, según fuentes cercanas a la Familia Real Británica citadas por la prensa internacional.

El pasado 10 de setiembre de 2025, Carlos III recibió a Harry en su residencia en el Palacio de Windsor. Ambos conversaron durante 54 minutos. Este fue el primer encuentro entre ellos en 19 meses.

Pese a la visita del duque de Sussex al Reino Unido, William evitó cualquier contacto con su hermano. No hubo reuniones ni comunicación entre ambos. La última vez que se vieron fue en mayo de 2023, durante la coronación de su padre. Fuentes señalan que la relación entre los dos permanece rota desde hace casi tres años.

Según reportes del diario Daily Mail, el príncipe de Gales no ha perdonado a Harry por sus declaraciones y críticas a la monarquía. El hijo menor de Diana y Carlos abandonó sus funciones reales en enero de 2020. Luego expuso diversos conflictos familiares en entrevistas, documentales y en su libro de memorias En la sombra, publicado en enero de 2023.

A raíz de esta situación, Carlos III y William mantienen posturas distintas sobre una posible reconciliación con Harry, indicaron personas allegadas al palacio.

Sin embargo, estas mismas fuentes señalaron que el vínculo entre el rey y su primogénito se encuentra más fuerte que nunca. Ambos conversan con frecuencia, comparten una visión común sobre el futuro de la institución y coordinan sus esfuerzos en distintas áreas de interés.

Fuentes citadas por el medio británico aseguraron que la dinámica entre ellos se basa en la cooperación y el respeto, a pesar de diferencias ocasionales. Coinciden en temas como el medio ambiente, la conservación, el ejército y el apoyo a comunidades vulnerables, aunque impulsan estas causas de maneras distintas.

Las mismas personas señalaron que en ocasiones existe cierta competencia entre padre e hijo, pero esto no representa un conflicto. Ambos comparten el objetivo de mejorar la vida de la población, destacaron.

Hasta ahora, los asesores oficiales de la monarquía británica no se han pronunciado sobre el reportaje publicado por el Daily Mail.

