Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camilla asegura que no merece ser reina

Carlos III considera a Kate como su hija, pero Camilla duda de su papel como futura reina. La tensión crece en el Palacio de Buckingham.

La relación entre el rey Carlos III y Kate Middleton, princesa de Gales, va más allá de los lazos familiares.

Fuentes cercanas a la realeza confirmaron que el monarca británico considera a su nuera como la hija que nunca tuvo, según Radar Online.

Los allegados al Palacio de Buckingham también revelaron que la princesa se convirtió en una de las personas más cercanas y confiables para el soberano.

“Carlos depende de Kate más de lo que la mayoría cree. Valora su serenidad, su discreción y su firmeza. Incluso ha hablado de ella como la hija que nunca tuvo. Pero tal cercanía no está exenta de consecuencias: genera inquietud en otros ámbitos", informó el medio de comunicación.

Esta relación se ha ido consolidando con el paso del tiempo y ha generado preocupación en algunos círculos de la Casa Real, especialmente en Camilla Parker, reina consorte.

Aunque el rey tiene dos hijos, William y Harry, mantiene con Kate un afecto particular. El contexto compartido por sus enfermedades habría profundizado la confianza y cercanía entre ambos.

El biógrafo real Christopher Andersen afirmó en el pasado que Camilla descartó a Kate Middleton como una persona adecuada para la familia real, debido a su procedencia de clase media alta, y puso en duda su capacidad para convertirse en reina.

Un asesor real explicó que Kate Middleton se convirtió en una de las aliadas más leales del rey Carlos III, lo que ha generado incomodidad en ciertos sectores de la familia. Según esta misma fuente, algunos miembros de la realeza consideran que su creciente influencia dentro del palacio no pasa desapercibida y causa tensiones internas.

La reina consorte, Camilla, ha manifestado su descontento con esta dinámica.

