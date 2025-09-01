Nuevo libro revela intento de abuso sexual contra la reina Camilla cuando era adolescente: así reaccionó

La reina Camilla contó a Boris Johnson que sufrió un intento de abuso en su juventud. Esa experiencia impulsó su apoyo a las víctimas.

En una reunión celebrada en 2008, cuando Boris Johnson era alcalde de Londres, la entonces duquesa de Cornualles, Camilla, relató un episodio que vivió a los 16 o 17 años mientras viajaba en tren hacia la estación de Paddington. Un hombre comenzó a tocarla de forma inapropiada durante el trayecto, según informó The Times.

Camila contó que respondió al ataque con un gesto enseñado por su madre. Se quitó un zapato y golpeó al agresor en la entrepierna. Al llegar a la estación, descendió del vagón, alertó a un funcionario y el sospechoso fue detenido.

El episodio figura en el libro El poder y el palacio, escrito por Valentine Low, excorresponsal real del diario The Times.

La historia surgió en una conversación privada con Johnson, cuando él impulsaba la apertura de centros de atención para víctimas de violación. En ese momento ya existía uno en el sur de Londres. El entonces alcalde deseaba habilitar tres más en otras zonas de la ciudad.

Camila se interesó por el proyecto. De acuerdo con Guto Harri, exdirector de comunicaciones de Johnson, la reina inauguró dos de esos tres centros. En aquel entonces, nadie preguntó por qué apoyaba esta causa. Según Harri, su decisión se originó en esa vivencia personal.

La conversación ocurrió durante una visita a Clarence House. Camila había mostrado interés por conocer a Johnson y, tras coordinar la cita, lo recibió con entusiasmo. Cuando él llegó en bicicleta acompañado de Harri, la duquesa salió al jardín para confirmar que efectivamente había llegado pedaleando. Luego lo llevó al interior para conversar a solas durante una hora.

