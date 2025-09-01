Viva

Nuevo libro revela intento de abuso sexual contra la reina Camilla cuando era adolescente: así reaccionó

Una experiencia que vivió en su adolescencia marcó el compromiso de la ahora reina Camilla con las víctimas de agresión sexual

Por Silvia Ureña Corrales
Reina Camilla
La reina Camilla contó a Boris Johnson que sufrió un intento de abuso en su juventud. Esa experiencia impulsó su apoyo a las víctimas.







