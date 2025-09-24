Viva

Rey Carlos III niega a Harry cualquier retorno parcial a la realeza británica, según medio británico

El monarca habría reiterado la postura de la reina Isabel II: no existen roles a medias en la monarquía

Por O Globo / Brasil / GDA
Harry deseaba volver a funciones reales, pero Carlos III cerró toda posibilidad de un regreso, incluso parcial, según medio británico.
