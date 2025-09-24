Rey Carlos III niega a Harry cualquier retorno parcial a la realeza británica, según medio británico

El rey Carlos III habría rechazado un posible regreso “a medias” del príncipe Harry a la Familia Real Británica, de acuerdo con una publicación del diario británico Daily Mail. Según el medio, el monarca compartió la convicción de su madre, la reina Isabel II, sobre la imposibilidad de que existan miembros reales con funciones a medio tiempo.

Una fuente cercana al rey explicó que no se permiten posiciones “medio dentro, medio fuera” dentro de la estructura de la realeza. Esa misma fuente indicó que el príncipe William también sostendría esa visión.

Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, renunciaron a sus obligaciones reales en enero de 2020. Desde entonces, viven en Montecito, California, junto a sus hijos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4 años.

El pasado 10 de setiembre, Harry sostuvo un breve encuentro de 54 minutos con su padre en una residencia ubicada en los terrenos del palacio de Windsor, durante una visita al Reino Unido por motivos laborales. Sin embargo, no habría logrado reunirse con su hermano.

Reportes de la prensa británica indican que los hermanos están distanciados desde finales de 2022, y que sus últimos encuentros se limitaron al funeral de su abuela, la reina Isabel II.

El Daily Mail señaló que, aunque el rey expresó afecto al reencontrarse con su hijo menor tras casi dos años, no contempla reabrir las puertas de la realeza para él. Una fuente del medio comentó que el monarca mantuvo la postura firme de su madre sobre la imposibilidad de tener miembros reales con compromisos parciales.

Además, otra fuente mencionó que la supuesta esperanza de Harry de que la reunión marcara el inicio de una reconciliación habría sido malinterpretada. Añadió que confundir una conversación informal con una reestructuración de relaciones reales equivale a interpretar un té con pastel como un tratado diplomático.

Según esa misma persona, la confusión constante de Harry y Meghan sobre sus roles y expectativas es una de las razones por las que la Casa Real mantiene reservas sobre un acercamiento. Comentó que lejos de fortalecer vínculos, este tipo de actitudes genera más distancia.

Desde su salida de la realeza, la pareja ha lanzado diversas críticas hacia la institución. Meghan Markle llegó a señalar que un miembro de la familia habría emitido un comentario de tinte racista antes del nacimiento de Archie.

En su libro de memorias titulado En la sombra, Harry también acusó a su hermano de agredirlo físicamente durante una discusión relacionada con Markle. Asimismo, aseguró que la reina consorte Camilla habría filtrado información confidencial a los tabloides británicos.

