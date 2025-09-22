Viva

Carlos III evalúa hablar con Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry: ¿se suma Meghan a la videollamada?

El rey Carlos III no ve a Archie ni a Lilibet desde 2022 y prepara una videollamada tras el reencuentro con el príncipe Harry

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Carlos III busca reconectarse con sus nietos tras años sin contacto y considera incluir a Meghan en la videollamada (stylecaster)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicaCarlos IIIpríncipe HarryMeghan Markle
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.