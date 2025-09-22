Carlos III evalúa hablar con Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry: ¿se suma Meghan a la videollamada?

Carlos III busca reconectarse con sus nietos tras años sin contacto y considera incluir a Meghan en la videollamada

El rey Carlos III prepara una videollamada familiar con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet Diana, e incluso contempla la posibilidad de que también participe su nora Meghan Markle, según reveló el medio británico Radar Online.

La acción ocurre poco después del primer encuentro en casi dos años entre el monarca y su hijo menor, el príncipe Harry.

El soberano de 76 años no ha visto a sus nietos desde 2022, durante el Jubileo de Platino de la fallecida reina Isabel II, cuando aún era príncipe de Gales. Según el sitio especializado, la conversación virtual podría marcar un paso clave hacia la reconciliación entre el rey y los duques de Sussex.

Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, residen con sus padres en Estados Unidos. Desde su partida del Reino Unido en 2020, la relación de Harry y Meghan con la familia real británica se deterioró notablemente.

El encuentro reciente en Clarence House, residencia oficial del monarca en Londres, abrió una puerta para retomar el contacto.

Fuentes cercanas al Palacio aseguraron que Carlos III desea fortalecer su papel como abuelo, al considerar que el tiempo que le queda para conectar con sus nietos es limitado. De concretarse la videollamada, se trataría del primer contacto visual en más de tres años entre el rey y los menores.

En el caso de Lilibet, solo habría compartido un momento con su abuelo, y fue durante la breve visita de la familia a Londres por el Jubileo. Una fuente afirmó que el rey “se ilumina al hablar de sus nietos” y desea que “ellos lo conozcan antes de que sea demasiado tarde”.

Aunque no se ha confirmado la fecha del encuentro virtual, allegados a la familia indican que Harry está involucrado directamente en la coordinación del evento. La participación de Meghan Markle se mantiene como una incógnita.

Un asesor indicó que su decisión de unirse o no dependerá exclusivamente de ella, y que no se trata de una cuestión protocolaria, sino puramente familiar.

Según el medio británico, la salud del rey y el futuro de la monarquía motivaron el reciente acercamiento. Carlos III busca dejar atrás las diferencias para fortalecer la unidad familiar. No obstante, esta visión no es compartida por el príncipe William, heredero al trono, quien promueve una monarquía más compacta y enfocada.

William considera que los Sussex ya no tienen cabida dentro del núcleo monárquico. Según fuentes reales, el futuro rey aboga por retirar los títulos de “su alteza real” a Harry, Meghan y a sus hijos. Su visión de la monarquía incluye solo a su esposa Kate Middleton, sus tres hijos y un número reducido de miembros activos.

Kate, por su parte, mantendría una posición más moderada. Aunque apoya a William, estaría preocupada por una ruptura total con Harry. Cree que es importante mantener un canal de comunicación abierto, aunque reconoce que si se toma la decisión de cortar lazos, podría no haber marcha atrás.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.