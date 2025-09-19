El desesperado pedido del príncipe Harry al rey Carlos III por temor a ser deportado de Estados Unidos

Harry teme perder su visa tras confesar uso de drogas en su libro y buscó apoyo del rey Carlos III

El príncipe Harry rogó de rodillas al rey Carlos III que intercediera ante Donald Trump durante la visita oficial del expresidente de Estados Unidos al Reino Unido. Su objetivo fue obtener garantías sobre la permanencia legal en territorio estadounidense, ante el temor de una posible deportación, informó el medio Radar Online.

La reunión entre Harry y su padre ocurrió el 10 de setiembre, tras 19 meses sin verse personalmente. El encuentro entre Carlos III y Trump tuvo lugar el 17 de setiembre en el Palacio de Windsor, durante un banquete oficial.

Harry reside en Estados Unidos desde 2020, año en que él y su esposa, Meghan Markle, abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real británica. En enero de 2023, el príncipe publicó sus memorias tituladas En la sombra, donde reconoció el consumo de marihuana, cocaína y hongos alucinógenos durante su juventud.

Las leyes migratorias estadounidenses establecen que el consumo de drogas puede ser motivo suficiente para rechazar o revocar una visa. En este caso, la situación se agravaría porque el príncipe, presuntamente, omitió dicha información en su solicitud migratoria y admitió el consumo en su libro.

Según fuentes citadas por Radar Online, Harry se encuentra aterrorizado por las posibles repercusiones legales. Durante la audiencia con su padre, se habría arrodillado para suplicar ayuda y que este obtuviera algún tipo de garantía de Trump. La misma fuente indicó que el príncipe consideró el banquete en Windsor como una oportunidad crucial para resolver su situación.

Durante su anterior mandato, Trump calificó a Meghan Markle como repulsiva por críticas que ella emitió hacia él. Cuando aún formaban parte de la realeza, el matrimonio evitó coincidir con Trump en eventos oficiales durante sus visitas anteriores al Reino Unido.

En el discurso pronunciado por Trump antes del banquete, el expresidente elogió al príncipe William y a la princesa Kate, pero omitió cualquier mención a Harry. Afirmó que el rey había criado un hijo extraordinario y expresó admiración por William y Kate Middleton, a quienes describió como saludables y radiantes.

Hasta el momento, los representantes de Harry no se han pronunciado sobre la información publicada por Radar Online.

