Viva

El desesperado pedido del príncipe Harry al rey Carlos III por temor a ser deportado de Estados Unidos

El príncipe habría suplicado a su padre aprovechar reunión con Trump para salvar su estatus migratorio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Harry teme perder su visa tras confesar uso de drogas en su libro y buscó apoyo del rey Carlos III (LN/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe Harryrey CarlosCarlos III
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.