Viva

Camilla estaría incómoda por intento de reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III

La esposa de Carlos III estaría renuente a una reconciliación familiar por las duras palabras de Harry en su autobiografía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Camilla no perdonaría los ataques de Harry, pese a su intento por reconciliarse con el rey Carlos III. (LN/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGReina CamillaRey CarlosCarlos III
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.