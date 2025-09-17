Camilla estaría incómoda por intento de reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III

Camilla no perdonaría los ataques de Harry, pese a su intento por reconciliarse con el rey Carlos III.

La reina consorte Camilla se encontraría preocupada por los recientes intentos de reconciliación entre su esposo, el rey Carlos III, y el hijo menor del monarca, el príncipe Harry.

Una persona cercana a la Familia Real Británica habría indicado al medio británico The Times of London que la esposa del rey se mantiene incómoda por los esfuerzos del príncipe para retomar los lazos familiares.

Según esta fuente, Camilla aún conserva resentimiento hacia su hijastro, debido a lo que él escribió en su libro de memorias, publicado en enero de 2023.

En ese texto, Harry acusó a su madrastra de filtrar información privada sobre la realeza a la prensa sensacionalista del Reino Unido. También afirmó que ella habría llevado a cabo una “campaña a largo plazo” con el objetivo de casarse con su padre y alcanzar la corona.

Este escenario se hizo público tras el primer encuentro privado entre Harry y Carlos III en 19 meses. La reunión se realizó el 10 de setiembre en la residencia del monarca ubicada en los terrenos del Palacio de Windsor, y se extendió por 54 minutos.

Después del encuentro, el canal Fox News publicó un análisis en el que varios expertos indicaron que Harry estaría comprometido con reconstruir su vínculo familiar, lo que incluiría un eventual regreso al Reino Unido con su esposa, la duquesa Meghan Markle, y sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3.

Harry y Meghan renunciaron a sus funciones dentro de la Familia Real en enero de 2020 y desde entonces residen en Estados Unidos, específicamente en Montecito, California.

De acuerdo con la fuente citada por The Times, Camilla consideraría que las declaraciones de Harry no fueron simples comentarios, sino más bien actos de traición. También señaló que el príncipe habría sido “extremadamente cruel” tanto en lo escrito como en persona, y que la reina consorte “no perdona fácilmente”.

Además, trascendió que el príncipe William tampoco vería con buenos ojos un eventual acercamiento con su hermano menor. Según versiones de la prensa británica, el heredero al trono habría evitado tener contacto con Harry durante su reciente visita al país e incluso se habría opuesto a que tuviera una reunión con su padre.

Los medios británicos han señalado que los hijos de la fallecida princesa Diana, William y Harry, mantienen un distanciamiento desde 2022. Su última interacción se habría producido durante el funeral de su abuela, la reina Isabel II, fallecida en ese mismo año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.