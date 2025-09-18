Kate Middleton saluda al rey Carlos III con reverencia y el video se viraliza en las redes sociales

Kate Middleton y Carlos III protagonizaron un gesto afectuoso en público durante un funeral y el video del momento se viralizó rápidamente.

Un video que muestra un momento de afecto entre Kate Middleton y el rey Carlos III se volvió viral en redes sociales. La grabación se realizó durante el funeral de Katharine, duquesa de Kent (1933-2025), celebrado el lunes 16 de setiembre en la catedral de Westminster, en Londres.

La atención se centró en el instante en que la princesa de Gales saludó a su suegro con una reverencia y besos en ambas mejillas, lo que generó una ola de comentarios.

Este tipo de gestos no suele verse en público dentro de la familia real británica, especialmente entre figuras con alta jerarquía monárquica.

La relación cercana entre ambos ya se había evidenciado en octubre de 2023, cuando el monarca se refirió a Middleton como su “querida nuera”, lo cual también fue inusual en la dinámica pública de la realeza.

Tanto Carlos III como Kate Middleton hicieron públicos sus diagnósticos de cáncer en los primeros meses de 2024. Mientras el rey continúa bajo tratamiento, la princesa comunicó que finalizó el suyo en el segundo semestre de ese mismo año.

En el video, Middleton muestra una actitud relajada frente al rey. En contraste, el príncipe William mantuvo un semblante serio durante gran parte de la ceremonia.

La prensa británica informó que el heredero al trono se mostró incómodo por su ubicación junto a su tío, el príncipe Andrew, durante el evento.

