Viva

Este fue el gesto romántico con el que el príncipe William reconquistó a Kate Middleton, tras una breve separación

El exmayordomo de la realeza británica reveló cómo el príncipe William reconquistó a Kate Middleton tras una separación momentánea en 2007

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El príncipe William organizó una cena en Highgrove House para reconquistar a Kate Middleton tras una separación momentánea. (AP/ Daniel Leal-Olivas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPríncipe WilliamKate MiddletonFamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.