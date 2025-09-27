Este fue el gesto romántico con el que el príncipe William reconquistó a Kate Middleton, tras una breve separación

El príncipe William organizó una cena en Highgrove House para reconquistar a Kate Middleton tras una separación momentánea.

Un exmayordomo de la Familia Real Británica reveló que el príncipe William organizó un gesto romántico para recuperar a Kate Middleton, tras una separación momentánea que vivieron en 2007.

Grant Harrold, quien trabajó para el rey Carlos III entre 2004 y 2011, contó el episodio durante una entrevista con el canal Fox News.

Harrold también detalló el momento en su libro El mayordomo real: Mi notable vida al servicio de la realeza, donde narra su experiencia en la casa real.

El reencuentro de William y Kate

William y Kate se conocieron en 2001 en la Universidad de St. Andrews, Escocia.. Dos años después iniciaron una relación, pero en abril de 2007 la prensa británica informó que se habían distanciado.

Según el exmayordomo, la reconciliación ocurrió en 2008, durante una cena privada en Highgrove House, residencia de la familia real.

William preparó un ambiente especial para el Día de San Valentín, en el que pidió ayuda a Harrold. El gesto fue descrito como una señal de que el príncipe quería llevar la relación “a otro nivel”.

“Era una cena romántica de San Valentín y me pidió que lo ayudara a hacer algo que nunca había hecho. Nunca había hecho algo así. De repente, era lo que quería. Sentí que (William) me decía: ‘Mira, hablo en serio. Esto va a llevar (la relación) a otro nivel’. Eso fue lo que sentí”.

En abril de 2011, William y Kate contrajeron matrimonio en la abadía de Westminster. En 2026 cumplirán 15 años de casados.

El matrimonio tiene tres hijos: el príncipe George de 12 años, la princesa Charlotte de 10 años y el príncipe Louis de siete años.

