William se molestó por el reencuentro entre Harry y Carlos, pero Kate Middleton intervino

William se opuso al acercamiento entre el rey Carlos y Harry y considera que su hermano no ha cambiado.

El 10 de setiembre de 2025, el rey Carlos III se reunió con su hijo menor, el príncipe Harry, en lo que marcó el primer encuentro entre ambos tras 19 meses de distanciamiento.

Sin embargo, este acercamiento provocó desagrado en el príncipe William, quien habría reaccionado con profundo rechazo, según información del medio británico National Examiner.

De acuerdo con fuentes cercanas a la realeza citadas por el diario, el heredero al trono británico sintió repulsión por lo que consideró una maniobra del hermano menor para retomar vínculos con la familia real.

William no habría aceptado la visita de Harry al Reino Unido ni habría mostrado disposición para retomar el diálogo con él.

Según la publicación, Kate Middleton habría intentado calmar a su esposo, pidiéndole que tuviera “compasión” y considerara la posibilidad de una reconciliación familiar.

“Los más allegados a William —incluidos Carlos y Kate— lo están “instando” a “mostrar misericordia y darle una oportunidad a la paz”, pero sin éxito: ‘Hasta que Harry demuestre que ha cambiado durante un largo periodo, simplemente no está interesado”, añade la fuente. “Y nadie se atreve a hablar con él sobre Meghan’”.

La última ocasión en que los dos hermanos compartieron un espacio fue en setiembre de 2022, durante el funeral de su abuela, la reina Isabel II (1926-2022).

Sin embargo, la relación se habría deteriorado aún más con la publicación del libro de memorias de Harry, What Remains, en enero de 2023. E

Según la fuente del Examiner, William considera que la reciente actitud conciliadora de Harry no es auténtica. Además, cree que forma parte de un plan para mantener los títulos reales y una conexión con la monarquía mientras el rey Carlos continúe con vida.

La misma fuente indicó que ni siquiera se permite mencionar a Meghan Markle en presencia del príncipe William.

El heredero al trono no cree que su hermano haya cambiado y mantiene una postura firme: no habrá reconciliación sin señales claras de transformación por parte de Harry.

Harry y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica en enero de 2020. Actualmente, residen en los Estados Unidos, junto con sus hijos Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.