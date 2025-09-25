Viva

William se molestó por el reencuentro entre Harry y Carlos, pero Kate Middleton intervino

El reencuentro entre el rey Carlos y Harry causó tensión con William, quien habría rechazado el gesto. Kate pidió compasión, pero el heredero se negó

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
William se opuso al acercamiento entre el rey Carlos y Harry y considera que su hermano no ha cambiado. (La Nación de Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPríncipe WilliamHarryKate MiddletonFamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.