Qué ver en Netflix si usted es Libra: estas series y películas encajan con su personalidad

Las personas nacidas entre el 23 de setiembre y el 22 de octubre pertenecen al signo Libra, caracterizado por su diplomacia, su búsqueda de armonía y su atracción por los contrastes.

Este perfil emocional y analítico al mismo tiempo se refleja en la selección de Netflix.

Entre las recomendaciones destaca la serie Ozark, una historia que combina relaciones familiares intensas con decisiones al límite. También se incluye Peaky Blinders, donde la tensión y la pasión se entrelazan en una narrativa marcada por el poder, la lealtad y el conflicto moral.

LEA MÁS: Netflix le recomienda qué series y películas ver según su signo zodiacal

Otras sugerencias para Libra son Perfil falso y Cohen vs. Rosi. En ambas, lo sentimental se mezcla con elementos estratégicos. Las historias presentan vínculos complejos, dobles intenciones y dilemas éticos que requieren equilibrio, tal como lo exige la personalidad de este signo.

Netflix seleccionó estos títulos para quienes valoran tanto el amor como el intelecto. En cada producción se reflejan los rasgos más definidos de Libra.

LEA MÁS: Netflix confirmó la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’: cuándo se estrenaría y qué pasará con Jackie, Cole y Alex

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.