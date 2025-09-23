Netflix le recomienda qué series y películas ver según su signo zodiacal

Descubra qué serie o película recomienda Netflix para su signo. Las sugerencias cubren drama, acción, romance, comedia y más.

Netflix presentó una selección de contenidos pensada según las características de cada signo del zodíaco.

Se trata de una propuesta para disfrutar series, películas y documentales de acuerdo con los rasgos astrológicos de cada persona.

La lista incluye títulos populares y otros menos conocidos, todos disponibles en la plataforma.

A continuación, las recomendaciones organizadas signo por signo:

Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Personas meticulosas y perfeccionistas. Prefieren historias que premian la estrategia y la mente calculadora. Títulos como Gambito de dama y El robo del siglo destacan por su precisión. También sobresalen series como Bronca y Baby Bandito, donde el orden marca la diferencia.

Gambito de dama Foto: Netflix para LN. (PHIL BRAY/NETFLIX/Phil Bray/Netflix)

Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Este signo busca equilibrio y armonía. Disfruta de narrativas con tensión emocional y contrastes. Se sugiere Ozark, Peaky Blinders, Perfil falso y Cohen vs. Rosi, donde la diplomacia libra convive con el caos.

Ozark se encuentra en Netflix. Netflix

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Apasionado e intenso. Se conecta con lo misterioso y prohibido. Encuentra afinidad con Merlina, You, Glass Onion y Pacto de silencio, donde predominan los secretos y los giros inesperados.

(Netflix)

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aventurero y libre por naturaleza. Disfruta series como One Piece, The Witcher, Avatar: La leyenda de Aang y Bandidos. Todas reflejan el deseo de explorar y vivir sin límites.

One Piece

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Disciplinado y ambicioso. Se identifica con tramas sobre trabajo, poder y superación. Destacan Woo, una abogada extraordinaria, La diplomática, División Palermo y Perfectos desconocidos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Innovador, excéntrico y amante de lo diferente. Tiene afinidad con la ciencia ficción. Algunas opciones recomendadas son Stranger Things, Rebel Moon y El hombre que amaba los platos voladores.

Stranger Things

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Soñador, sensible y romántico. Prefiere historias con ternura y fantasía. Se sugiere Bridgerton, Un deseo irlandés, Besos, Kitty y Cásese quien pueda.

Bridgerton (Netflix/Netflix)

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Competitivo y valiente. Le atraen los desafíos extremos. Las opciones incluyen Habilidad física: 100, El juego del calamar: El desafío, Kaos y El amor es ciego: Brasil.

El juego del calamar: El desafío

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Amante del placer y el buen gusto. Disfruta de historias con lujo, comida y estilo. Puede ver Nonnas, Carnaval, Heeramandi y Made in Mexico.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Versátil y comunicativo. Se inclina por el humor y las conversaciones inteligentes. Le encantarán Big Mouth, Ali Wong: Single Lady, Busco novio para mi mujer y El niñero.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Emocional y protector. Se conecta con dramas familiares e historias intensas. Entre las sugerencias están Heartstopper, Ginny y Georgia, Luis Miguel, la serie y Paquita, la del Barrio.

Luis Miguel, la serie

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Carismático y líder nato. Le fascina el poder, la fama y el brillo social. Puede elegir entre The Crown, La reina Charlotte, Emily en París y El bonaerense.

(Netflix)

