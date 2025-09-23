Netflix le recomienda qué series y películas ver según su signo zodiacal

Netflix presentó una selección de contenidos pensada según las características de cada signo del zodíaco.
Se trata de una propuesta para disfrutar series, películas y documentales de acuerdo con los rasgos astrológicos de cada persona.
La lista incluye títulos populares y otros menos conocidos, todos disponibles en la plataforma.
A continuación, las recomendaciones organizadas signo por signo:
Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)
Personas meticulosas y perfeccionistas. Prefieren historias que premian la estrategia y la mente calculadora. Títulos como Gambito de dama y El robo del siglo destacan por su precisión. También sobresalen series como Bronca y Baby Bandito, donde el orden marca la diferencia.
Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)
Este signo busca equilibrio y armonía. Disfruta de narrativas con tensión emocional y contrastes. Se sugiere Ozark, Peaky Blinders, Perfil falso y Cohen vs. Rosi, donde la diplomacia libra convive con el caos.
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
Apasionado e intenso. Se conecta con lo misterioso y prohibido. Encuentra afinidad con Merlina, You, Glass Onion y Pacto de silencio, donde predominan los secretos y los giros inesperados.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Aventurero y libre por naturaleza. Disfruta series como One Piece, The Witcher, Avatar: La leyenda de Aang y Bandidos. Todas reflejan el deseo de explorar y vivir sin límites.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Disciplinado y ambicioso. Se identifica con tramas sobre trabajo, poder y superación. Destacan Woo, una abogada extraordinaria, La diplomática, División Palermo y Perfectos desconocidos.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Innovador, excéntrico y amante de lo diferente. Tiene afinidad con la ciencia ficción. Algunas opciones recomendadas son Stranger Things, Rebel Moon y El hombre que amaba los platos voladores.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Soñador, sensible y romántico. Prefiere historias con ternura y fantasía. Se sugiere Bridgerton, Un deseo irlandés, Besos, Kitty y Cásese quien pueda.
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Competitivo y valiente. Le atraen los desafíos extremos. Las opciones incluyen Habilidad física: 100, El juego del calamar: El desafío, Kaos y El amor es ciego: Brasil.
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Amante del placer y el buen gusto. Disfruta de historias con lujo, comida y estilo. Puede ver Nonnas, Carnaval, Heeramandi y Made in Mexico.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Versátil y comunicativo. Se inclina por el humor y las conversaciones inteligentes. Le encantarán Big Mouth, Ali Wong: Single Lady, Busco novio para mi mujer y El niñero.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Emocional y protector. Se conecta con dramas familiares e historias intensas. Entre las sugerencias están Heartstopper, Ginny y Georgia, Luis Miguel, la serie y Paquita, la del Barrio.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Carismático y líder nato. Le fascina el poder, la fama y el brillo social. Puede elegir entre The Crown, La reina Charlotte, Emily en París y El bonaerense.
