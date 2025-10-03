Harry incluye a William y Kate Middleton en su batalla legal contra tabloide británico por espionaje

Harry sumó a William y Kate en su disputa legal con Associated Newspapers por presunta vigilancia ilegal.

El príncipe Harry amplió su ofensiva legal contra el grupo de medios británico Associated Newspapers, al incorporar al príncipe William y a Kate Middleton como figuras mencionadas en nuevas pruebas presentadas ante la justicia del Reino Unido.

El caso gira en torno a acusaciones de espionaje y recopilación ilegal de información. Según una publicación del Daily Express, los abogados del duque de Sussex presentaron documentación que incluiría relatos que hacen referencia a William y Kate, junto con recibos que comprometerían directamente al grupo editorial, propietario de los diarios Daily Mail y The Mail on Sunday.

Los documentos en cuestión señalarían que el grupo pagó por actividades de vigilancia y escuchas telefónicas supuestamente realizadas durante la fiesta del 21 cumpleaños del príncipe William, celebrada en 2003, y a la que asistió Kate Middleton.

La defensa legal del medio británico calificó las afirmaciones como “absurdas” y de carácter “sensacionalista”, según replicó la prensa del Reino Unido.

La relación entre los hermanos Harry y William permanece tensa. No han sido vistos juntos públicamente desde mayo de 2023, cuando asistieron a la coronación de su padre, el rey Carlos III. Diversos medios británicos han señalado que existe una ruptura entre ellos desde entonces.

Harry abandonó oficialmente sus funciones dentro de la familia real en enero de 2020. Actualmente vive en Estados Unidos con su esposa, la duquesa Meghan Markle, y sus hijos.

En su libro de memorias titulado En la sombra, publicado en enero de 2023, Harry incluyó un relato sobre un supuesto incidente en el que su hermano lo habría empujado durante una discusión relacionada con Markle.

