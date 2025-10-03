William, Carlos III y Andrew: la pelea familiar que sacude a la monarquía tras escándalo con Epstein

Andrew aún asiste a eventos reales pese a su renuncia. William exige su salida definitiva tras escándalos por abuso y vínculos con Epstein.

El Príncipe William habría entregado un ultimátum a su padre, el Rey Carlos III, sobre el futuro del Príncipe Andrew en la Familia Real Británica, según informó el medio Yahoo Entertainment.

De acuerdo con el reporte, William manifestó su rechazo rotundo a la participación pública de su tío en cualquier evento relacionado con la monarquía. La presión surgió luego de varios episodios recientes que generaron incomodidad en el heredero al trono, según relató el periodista Rob Shuter, especializado en la realeza.

Andrew, conocido por ser uno de los hijos predilectos de la fallecida Reina Elizabeth II, renunció a sus cargos públicos en mayo de 2020. La decisión respondió a una acusación de vínculo con la red de tráfico sexual liderada por el empresario Jeffrey Epstein (1953-2019). A partir de entonces, perdió también sus títulos militares y patrocinadores reales.

A pesar de haber abandonado sus funciones institucionales, Andrew continúa apareciendo en eventos oficiales, lo cual habría generado molestias en William. Uno de los episodios más recientes ocurrió el 16 de setiembre, cuando el duque de York asistió al funeral de Katharine, Duquesa de Kent, celebrado en la Catedral de Westminster. La presencia de Andrew, en ese contexto, habría intensificado el malestar dentro de la Casa Real.

Aunque siempre negó cualquier implicación con Epstein, en 2022 Andrew pagó una suma confidencial a Virginia Giuffre, quien lo acusó de haberla abusado cuando era menor de edad. Giuffre aseguró haber sido víctima de trata de personas bajo el control de Epstein.

Según los relatos citados por Yahoo Entertainment, el mensaje de William a Charles fue contundente: “O Andrew se va, o la monarquía colapsa”. A la vez, aseguró no querer compartir espacio con su tío en público, ya sea en Navidad, Pascua o cualquier otro acto oficial.

La misma fuente detalló que Carlos III habría aceptado la condición impuesta por su hijo, lo cual reforzaría una percepción creciente: aunque el rey porta la corona, William ejerce mayor influencia sobre el futuro institucional de la monarquía.

Mientras tanto, el duque de York enfrenta una creciente exclusión y es considerado por analistas como el miembro más cancelado de la familia real británica. Hasta el momento, los asesores del Palacio de Buckingham no se han pronunciado públicamente sobre esta situación ni sobre los comentarios de Shuter.

