¿Harry lucha solo? El duque estaría frustrado por la actitud de Meghan Markle

Harry se encontraría en un dilema emocional por la falta de apoyo de Meghan en su acercamiento a la familia real.

Una fuente cercana al príncipe Harry aseguró que él ha reconocido entre amigos que resulta imposible hacer feliz a Meghan Markle, mientras enfrenta de forma aislada los esfuerzos por reconstruir los lazos con la Familia Real Británica.

El sitio especializado Radar Online reveló que el hijo menor del rey Carlos III se encontraría lidiando con un conflicto emocional, al intentar mantener una relación armónica con su esposa y al mismo tiempo convencer a su familia de que ella desea una reconciliación.

El informante citado por ese medio explicó que el príncipe se ha mostrado comprometido con las gestiones hacia una posible reanudación del vínculo con su padre y la familia real. Sin embargo, señaló que Meghan Markle no lo estaría acompañando en este proceso, lo cual agravaría el malestar del duque de Sussex.

La misma fuente agregó que, aunque el rey valora las intenciones de su hijo, Harry se siente solo en las conversaciones, debido a que Meghan se mantiene alejada de todo lo relacionado con la monarquía.

El contacto también afirmó que Harry comentó a sus allegados que se trata de un escenario sin salida, en el que no logra satisfacer a su esposa ni convencer a su entorno familiar sobre una reconciliación auténtica.

El balance que habría hecho el príncipe, según ese testimonio, es que se trata de una situación en la que todos terminan perdiendo.

Harry y Meghan renunciaron a sus funciones dentro de la realeza en enero de 2020. Desde entonces residen en Montecito, California, junto con sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3 años.

El pasado 10 de setiembre, el príncipe visitó al rey Carlos III tras un periodo de 19 meses sin encuentros personales. La reunión privada en el Palacio de Windsor habría durado aproximadamente 54 minutos.

Pese a este acercamiento con su padre, el duque no recibió respuesta de su hermano, el príncipe William, quien lo habría ignorado. Las tensiones entre ambos se habrían intensificado desde la coronación del rey Carlos III en mayo de 2023, evento que marcó el último momento público compartido entre ellos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.