Viva

¿Harry lucha solo? El duque estaría frustrado por la actitud de Meghan Markle

El príncipe Harry buscaría la reconciliación con su familia, pero estaría lidiando en soledad con el alejamiento de Meghan Markle

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Harry se encontraría en un dilema emocional por la falta de apoyo de Meghan en su acercamiento a la familia real.
Harry se encontraría en un dilema emocional por la falta de apoyo de Meghan en su acercamiento a la familia real. (Instagram/@meghan)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe HarryMeghan Markle
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.