Mascotas tendrán su homenaje en el Día de los Muertos: conozca dónde y de qué manera

El 27 de octubre se ha convertido en la fecha para recordar a las mascotas que ya no están, aunque muchas personas prefieren homenajearlas junto a sus seres humanos fallecidos durante las celebraciones del Día de Muertos. La Expo Mascotería es un espacio especial para rendirles tributo.

En el Día de los Muertos, los recuerdos y el amor por quienes partieron florecen entre velas, colores y fragancias de eternidad. Este año, no solo los seres humanos serán recordados: también las mascotas tendrán su propio altar.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el centro comercial Oxígeno, en Heredia, se llenará de vida, ternura y emociones con la nueva edición de Expo Mascotería, un evento que invita a las familias a celebrar la huella imborrable de los peludos compañeros.

Organizada por Mascotería Global, la expo combina actividades recreativas, educativas y de bienestar animal. El espacio se convertirá en un rincón donde las luces y los recuerdos se entrelazan para rendir un sentido tributo a las mascotas que ya partieron.

Gilda González, organizadora del evento, aseguró que el propósito es acompañar a quienes han debido despedirse de sus mejores amigos.

“Nadie nos prepara para la muerte de una mascota, pero su amor y legado nos acompañan siempre. En esta edición queremos educar, sanar y celebrar la vida de todos nuestros peluditos, los que están y los que ya cruzaron el arcoíris”, comentó González.

El homenaje cobrará forma en un lugar especial: El Muro de los Recuerdos. Ahí, las personas podrán dejar mensajes y dedicatorias para sus animales fallecidos, recordando con gratitud y alegría aquel tiempo compartido. Este gesto simbólico busca abrazar el duelo y dar voz a un dolor que muchas veces se vive en silencio.

Adoptar, aprender, compartir: la Expo Mascotería es una oportunidad para crear nuevas historias y rendir homenaje a quienes siempre estarán en el corazón de sus mejores amigos. (Cortesía)

Amor y esperanza

Además del homenaje, los visitantes podrán participar en charlas, talleres, desfiles, concursos de disfraces y espectáculos familiares.

Pero el evento no solo será un espacio para recordar o despedir a quienes ya no están. También ofrecerá la oportunidad de abrir el corazón a un nuevo amigo, gracias a las jornadas de adopción en alianza con organizaciones dedicadas al rescate animal, como la Asociación Animales de Asís CR, Vínculo Animal, el Albergue de Conejos y Cobayas Rabitos y Orejitas Costa Rica, y la Asociación Casa Cuna Cat-Miau.

A continuación, le presentamos una agenda de todas las actividades.

LEA MÁS: ¡Héroes de la mascarada costarricense! Dos jóvenes de 11 y 13 años pasaron ‘del susto’ a ser el futuro de la tradición tica

Actividades imperdibles

Sábado 1.º de noviembre

10 a. m. a 3 p. m.- Adopción de perros y gatos

1 p. m.- Taller Huellas Eternas, sobre duelo de mascotas en familia

5 p. m.- Show familiar y La cajita mágica

6 p. m.- Homenaje especial por el Día de Muertos

7 p. m.- Concurso Convertí a tu mascota en una momia

Domingo 2 de noviembre

12:30 m. d.- Charla Historia de amor: ¿Cómo llegué a tener 6 michis?

1 p. m.- Taller de aromaterapia para mascotas

3:45 p. m.- Charla Al otro lado del arcoíris

5 p. m.- Show de magia con el Mago Albert

En la Expo Mascotería, las jornadas de adopción le darán una segunda oportunidad a varios de animales. (Cortesía)

El nacimiento de la tradición

El Día de Muertos, una de las celebraciones más profundamente arraigadas en México, honra la memoria de los seres queridos que han partido y combina elementos indígenas y católicos transmitidos a lo largo de los siglos.

En sus orígenes, antiguas culturas mesoamericanas como aztecas, mayas y purépechas realizaban festivales en distintas épocas del año para recordar a sus difuntos, bajo la creencia en la vida después de la muerte.

Con la llegada de los españoles y la evangelización, estas costumbres se fusionaron con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, dando origen a un sincretismo único. De esta unión nacieron elementos emblemáticos como los altares, las ofrendas, el pan de muerto y las flores de cempasúchil, símbolos que hoy representan la unión entre dos tradiciones.

En tiempos recientes, la inclusión de mascotas en las ofrendas se ha convertido en una práctica cada vez más común, reflejo de la profunda conexión emocional entre humanos y animales.

Aunque no existe un reconocimiento oficial, muchas personas comenzaron a rendir homenaje a sus animales fallecidos mediante un altar propio, en señal de gratitud por el amor y la compañía que brindaron en vida.

Con el paso de los años, esta costumbre ganó popularidad y se estableció el 27 de octubre como la fecha para recordar a las mascotas. Sin embargo, muchas personas prefieren honrarlas junto a los humanos que partieron, durante los primeros días de noviembre.

Cada rincón de Expo Mascotería, en Heredia, es testigo del lazo imborrable entre personas y mascotas. (Cortesía )

En la nueva edición de la Expo Mascotería, los asistentes honrarán la memoria de sus animales con mensajes y recuerdos. (Cortesía)