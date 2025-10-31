Viva

Mascotas tendrán su homenaje en el Día de los Muertos: conozca dónde y de qué manera

Con actividades que incluyen charlas, disfraces y espacios de adopción, los ticos podrán recordar a los peluditos que ya se fueron

Por Fátima Jiménez
Perros día de muertos
El 27 de octubre se ha convertido en la fecha para recordar a las mascotas que ya no están, aunque muchas personas prefieren homenajearlas junto a sus seres humanos fallecidos durante las celebraciones del Día de Muertos. La Expo Mascotería es un espacio especial para rendirles tributo. (LN con imágenes suministradas)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.