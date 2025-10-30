Halloween en Costa Rica: Todo lo que hay por hacer en estos días de ‘terror’ y mascaradas

El 31 de octubre se celebrará el Día Nacional de la Mascarada en Costa Rica, un evento cargado de costumbre y tradición.

Octubre se despide con una agenda llena de color, creatividad y diversión. Desde las playas del Pacífico hasta los centros comerciales del Gran Área Metropolitana, las celebraciones de Halloween y el Día Nacional de la Mascarada toman fuerza con propuestas para toda la familia, que combinan arte, música, gastronomía y tradición costarricense.

Tamarindo Halloween Fest

La fiesta comienza en Guanacaste con el Tamarindo Halloween Fest, que se realizará del 29 de octubre al 1.° de noviembre. Este evento reunirá a familias, artistas, surfistas y emprendedores locales bajo el lema Donde Costa Rica dice dulce o truco. La programación incluirá pasacalles, mascaradas, concursos de disfraces y una Casa de los Sustos, junto con actividades deportivas, artísticas y gastronómicas.

También habrá una carrera recreativa gratuita el sábado 1.° de noviembre, el Costume Paddle Out, con premios de surf por más de $1.500, competencias de escalada y actividades infantiles como pintacaritas, cuentacuentos y concursos de baile. Las mascotas también tendrán su espacio con el Spooky Dog Contest.

'Tamarindo Halloween Fest' nació hace cuatro años y hoy es una de las celebraciones de Halloween más grandes del país. (Cortesía/Cortesía)

Centros comerciales se unen a festejo

En el Valle Central, los centros comerciales también se visten de fantasía. Lincoln Plaza, Avenida Escazú, Aleste y Terrazas Lindora celebran Halloween con actividades gratuitas que van desde talleres y cine al aire libre hasta canjes de dulces y shows musicales.

En Lincoln Plaza, el Día de la Fantasía ofrecerá presentaciones como el Show Laboratorio de la Fantasía y zonas de experiencias temáticas. Avenida Escazú, por su parte, se transformará en una Ciudad Encantada con talleres de manualidades, rallys familiares y un Candy Car Encantado que promete diversión para grandes y pequeños.

Aleste tendrá cine al aire libre y proyectará películas animadas como 'El extraño mundo de Jack' y 'La novia cadáver', en noches familiares bajo las estrellas. (Cortesía/Cortesía)

En Aleste, las noches de Cine al Aire Libre proyectarán películas animadas como Frankenweenie, El extraño mundo de Jack y La novia cadáver, ideales para disfrutar bajo las estrellas. Mientras tanto, Terrazas Lindora cerrará las festividades el viernes 31 de octubre con un Show de Pachanga Hechizada, concursos de disfraces y talleres para toda la familia.

Quienes prefieren celebrar con raíces más tradicionales podrán asistir a la jornada especial del Día Nacional de la Mascarada en Escazú Village, donde se rescatarán elementos típicos de la cultura costarricense. La programación incluirá música de cimarrona, actividades infantiles, degustaciones en la Dulcería Tica y la presentación de Caricatica, en un ambiente lleno de folclore y alegría.

El Escazú Village tendrá la presentación del grupo Caricatica, que rescata la identidad nacional a través del humor y las tradiciones populares. (Cortesía/ Imagen ilustrativa/Cortesía/ Imagen ilustrativa)

Pasacalles con tinte costarricense

El jueves 30 de octubre, el SINEM de Pavas realizará un pasacalles con el Ensamble de Folklor, agrupación integrada por jóvenes estudiantes que desfilarán con máscaras tradicionales al ritmo de marimbas, guitarras, saxofones y tambores. La actividad será gratuita y abierta al público, como un homenaje a una de las manifestaciones culturales más coloridas del país.

Tradición mexicana también se celebra

Finalmente, el Katrinas Fest 2025 tomará el Parque Nacional el 1°. y 2 de noviembre con una explosión de color y sabor mexicano. Esta sexta edición ofrecerá gastronomía, cocteles, artesanías, maquillaje artístico y la obra musical Recuérdame, un homenaje lleno de música y emoción inspirado en las tradiciones del Día de Muertos.

Con esta variada programación, Costa Rica mezcla lo mejor del miedo y la fantasía con sus tradiciones culturales, ofreciendo un cierre de mes ideal para disfrutar en familia, compartir entre amigos y, sobre todo, celebrar la creatividad que define al país.

Katrinas Fest 2025 se hará en el Parque Nacional. Este evento combina la gastronomía mexicana con la obra musical 'Recuérdame', inspirada en las tradiciones del Día de Muertos. (Cortesía/Cortesía)

Otras actividades

— Callejón del terror: En el segundo piso de Oxígeno, contiguo a Smart Fit. Horarios: Jueves 30 de 4 p.m. a 8 p.m.; Viernes 31 de 1 p.m. a 8 p.m. (último ingreso 7:30 p.m.).

Entradas: disponibles en el sitio web oxigeno.com o en la entrada del Callejón del Terror

— Concierto de Jon Z: El rapero puertorriqueño se presentará por primera vez en Costa Rica el viernes 31 de octubre, en el Centro de Eventos La Uruca. Show exclusivo de Halloween con pantallas LED, ambientación temática y concursos de disfraces. Entradas desde $33 hasta $83, disponibles próximamente en starticket.cr. Solo para mayores de 18 años.

— Dancehalloween 2025: Fiesta dedicada al dancehall con el DJ internacional Kybba como artista principal. Sábado 1.º de noviembre, en el Centro de Eventos La Uruca. Entradas desde $10 hasta $70, a la venta por redes de Psycho Paradise e Insania. Evento para mayores de 18 años.

— Halloween en Paseo Metrópoli: Taller Monster Totebag el viernes 31 de octubre, a las 4 p. m., en la plazoleta principal. A las 6 p. m. inicia Fantasy Kids con estaciones de dulces y actividades para toda la familia. Actividades gratuitas.

Paseo Metrópoli ofrecerá confites en algunas de las tiendas. (Cortesía/Cortesía)

— Obra teatral El Electo: Estreno de comedia política dirigida por Arnoldo Ramos, con Roberto Bautista y Andrés Montero. Del 31 de octubre al 23 de noviembre, en Teatro Espressivo, Momentum Pinares. Viernes y sábado, 8 p. m.; y domingo, 6 p. m. Entradas desde ¢11.250 en espressivo.cr.

— Electric Animals: Festival de música electrónica con tres escenarios de propuestas open format, alternativa y electrónica. Viernes 31 de octubre, 8 p. m., en el Centro de Convenciones. Entradas disponibles en publitickets.com.

— Taller de máscaras tradicionales: Actividad infantil en la Biblioteca Nacional, organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud. Miércoles 29 de octubre, de 10 a. m. a 11 a. m. Evento gratuito. Información al 2257-4814 o bibliotecanacional@sinabi.go.cr.

— Concierto Jóvenes y Música del SINEM Alajuela: IX concierto de temporada dedicado a la mascarada tradicional costarricense. Miércoles 29 de octubre, 6 p. m., en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Entrada gratuita.

— Concierto de gala de la Banda Nacional de Heredia: Jueves 30 de octubre, de 7 p. m. a 8 p. m., en la Parroquia de Heredia. Entrada libre.

— Concierto Mascarada Nacional: Con participación de la Benemérita Banda Nacional de Puntarenas. Jueves 30 de octubre, de 7 p. m. a 8 p. m., en la Catedral de Puntarenas. Entrada gratuita.

— Día de la Mascarada Costarricense – SINEM Grecia: Presentación del Ensamble de Folclore-Cimarrona con 17 jóvenes músicos. Viernes 31 de octubre, de 11 a. m. a 12 p. m., en Parque Diversiones. Actividad abierta al público.

— Braulio en concierto – 50 años: El cantante español celebra medio siglo de trayectoria junto al costarricense Joaquín Yglesias. Viernes 31 de octubre, 8 p. m., en el Teatro Melico Salazar. Entradas entre ¢29.000 y ¢64.000 en eticket.cr.