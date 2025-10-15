15 películas y series imperdibles en Netflix para ver en Halloween

Con estas 15 opciones en Netflix, su familia podrá disfrutar Halloween con historias entretenidas, seguras y perfectas para compartir.

Encontrar una película o serie de miedo para Halloween que entretenga a toda la familia sin ser demasiado aterradora puede resultar complicado.

Sin embargo, Netflix ofrece varias opciones que equilibran humor, fantasía y un poco de suspenso, ideales para compartir con niños, niñas y adolescentes durante octubre.

Esta guía incluye 15 títulos disponibles en la plataforma que combinan historias con un ambiente propio de la temporada.

1. Guía para niñeras sobre la caza de monstruos

Una joven niñera se enfrenta a monstruos que secuestran niños. La trama incluye criaturas extrañas, acción y una protagonista decidida.

Guía para niñeras sobre la caza de monstruos (Tudum Netflix/Tudum Netflix)

2. Casper

Este clásico de los años 90 presenta a un fantasma amistoso que intenta hacer nuevos amigos en una mansión embrujada.

3. Chickenhare y el hámster de la oscuridad

Una aventura animada protagonizada por un personaje mitad pollo, mitad liebre, que se embarca en una misión para encontrar un antiguo artefacto mágico.

Chickenhare y el hámster de la oscuridad (Tudum Netflix/Tudum Netflix)

4. La maldición de Bridge Hollow

Una adolescente libera accidentalmente un espíritu maligno durante Halloween. Para solucionarlo, se une a su padre en una carrera contra el tiempo.

5. El teléfono del señor Harrigan

Un adolescente se comunica con el fantasma de un anciano millonario usando un celular. Esta película tiene un tono más serio y se recomienda para mayores de 12 años.

6. Halloween de Hubie

Protagonizada por Adam Sandler, esta comedia se desarrolla en una ciudad obsesionada con Halloween. El personaje principal intenta mantener el orden mientras ocurren cosas extrañas.

7. Me desperté vampira

Una niña descubre que es mitad humana y mitad vampira al cumplir 13 años. La serie combina elementos sobrenaturales con temas escolares y familiares.

Me desperté vampira (Tudum Netflix/Tudum Netflix)

8. KPop Demon Hunters

Este musical animado presenta a un grupo de estrellas del K-pop que combate demonios mediante el poder de la música.

9. Libros nocturnos

Un niño que escribe cuentos de terror es capturado por una bruja. Junto a otros niños, planea escapar mientras sigue creando historias para sobrevivir.

Libros nocturnos (Tudum Netflix /Tudum Netflix)

10. Gatos asustadizos

Una niña hereda un amuleto mágico de su madre y descubre un mundo de hechizos y brujas. Con la ayuda de sus amigas, se transforma en gata para enfrentar el peligro.

Gatos asustadizos (Tudum Netflix/Tudum Netflix)

11. La escuela del bien y del mal

Dos amigas llegan a una escuela de magia donde se enseña a ser héroe o villano. Una historia de aventuras, poderes y decisiones importantes, ideal para preadolescentes.

12. Una serie de eventos desafortunados

Tres hermanos quedan al cuidado de un tutor malvado tras perder a sus padres. La serie mezcla humor negro, misterio y escenarios fantásticos.

13. Sing: Thriller

Este cortometraje animado reúne a los personajes de Sing en una fiesta de Halloween que se vuelve extraña tras la aparición de una sustancia misteriosa.

14. Troll

Una excavación en Noruega despierta a un troll gigante. La película mezcla mitología escandinava con acción, y se recomienda para mayores de 10 años.

15. Wednesday

La hija de la familia Addams llega a una escuela especial para adolescentes con habilidades inusuales. La serie se convirtió en un fenómeno global.