¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Bridgerton’? Netflix revela la esperada fecha

Netflix confirmó que la temporada 4 de Bridgerton se estrenará en dos partes durante el 2026.

La primera estará disponible el 29 de enero, mientras que la segunda llegará el 26 de febrero. En total, la producción contará con ocho episodios.

La trama se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quien tomará el protagonismo tras las historias de amor de sus hermanos Anthony, Colin, Daphne y Francesca. Esta temporada se basa en la novela An Offer from a Gentleman, escrita por Julia Quinn.

La historia comenzará en un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), donde Benedict conocerá a una misteriosa mujer llamada Dama de Plata, quien en realidad es Sophie Baek (Yerin Ha), una joven criada con grandes sueños y secretos.

“La trama es un giro inesperado respecto a Cenicienta . Recuerdas cómo te contaban esas historias de niño: su magia y su romance. Es realmente emocionante integrar eso en el mundo que conocemos de Bridgerton. Es una historia fantástica, pero también, espero, muy cercana”, mencionó Thompson al blog Tudum, de Netflix.

Benedict y Sophie protagonizarán una historia inspirada en An Offer from a Gentleman. (Netflix/Netflix)

Por su parte, Yerin Ha señaló que su personaje enfrenta obstáculos constantes relacionados con la clase social y sus sentimientos por Benedict.

El elenco de la cuarta temporada incluirá a Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Simone Ashley, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel, Julie Andrews, Ruth Gemmell, Luke Newton, entre otros intérpretes que ya formaron parte de la serie.

La producción de esta nueva entrega está a cargo de Jess Brownell junto con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen como productores ejecutivos.