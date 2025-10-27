Halloween vibra al ritmo de los conciertos: le presentamos una agenda imperdible

Halloween en Costa Rica no sería lo mismo sin conciertos y fiestas especiales donde la música se combina con los disfraces, las calaveras, las brujas y las calabazas. Este 2025, la oferta de espectáculos para celebrar la “noche de brujas” se extiende a varios recintos que presentarán diferentes shows para disfrutar.
A continuación, le presentamos una agenda cargada de emociones que promete entretener a todos los gustos:
Fiesta de Halloween con Dj Puffy, Nanos Sound, Johne y Dj Tato
Lugar: Mood Lounge, Paseo Colón, San José.
Fecha: 31 de octubre.
Hora: 9 p. m.
Entradas: starticket.cr.
Reservaciones VIP: 6386-1867.
Actividades: Premios al mejor disfraz.
Concierto de Rata Blanca
Lugar: Pepper’s Club.
Fecha: 2 de noviembre.
Hora: 8 p. m.
Entradas: tickt.live.
Actividades: La legendaria banda argentina tocará en Costa Rica como parte de la celebración del 35 aniversario del disco Magos, espadas y rosas.
Day of the Dead con JR Ranks y Pedro Machore (Mach-Daddy)
Lugar: Mood Lounge, Paseo Colón, San José.
Fecha: 1.° de noviembre.
Hora: 9 p. m.
Entradas: starticket.cr.
Actividades: Fiesta del Día de Muertos, concurso de disfraces.
Electric Animals
Lugar: Centro de Convenciones.
Fecha: 31 de octubre.
Hora: 8 p. m.
Entradas: publitickets.com.
Actividades: Habrá tres escenarios con propuestas de música electrónica, alternativa y open format.
Fiesta Día de Muertos con Yas Cepeda y Cele Arrabal
Lugar: Río Campo.
Fecha: 1.° de noviembre.
Hora: 8 p. m.
Entradas: smarticket.net.
Actividades: También estarán como invitados los DJ costarricenses Jessi G y Tocuma.
Omar Courtz en concierto
Lugar: Pedregal.
Fecha: 31 de octubre.
Hora: 7 p. m.
Entradas: eticket.cr.
Actividades: El puertorriqueño presentará su espectáculo Primera musa.
Dance Halloween con Kybba
Lugar: Nebula Center.
Fecha: 1.° de noviembre.
Hora: 5 p. m.
Entradas: tickz.cr.
Actividades: Fiesta de Halloween y concierto con el italiano.