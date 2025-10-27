Halloween vibra al ritmo de los conciertos: le presentamos una agenda imperdible

Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la música protagoniza varias fiestas de Halloween en Costa Rica.

Halloween en Costa Rica no sería lo mismo sin conciertos y fiestas especiales donde la música se combina con los disfraces, las calaveras, las brujas y las calabazas. Este 2025, la oferta de espectáculos para celebrar la “noche de brujas” se extiende a varios recintos que presentarán diferentes shows para disfrutar.

A continuación, le presentamos una agenda cargada de emociones que promete entretener a todos los gustos:

LEA MÁS: ¿Cómo surgió Halloween? La historia detrás de la celebración

Fiesta de Halloween con Dj Puffy, Nanos Sound, Johne y Dj Tato

Lugar: Mood Lounge, Paseo Colón, San José.

Fecha: 31 de octubre.

Hora: 9 p. m.

Entradas: starticket.cr.

Reservaciones VIP: 6386-1867.

Actividades: Premios al mejor disfraz.

Concierto de Rata Blanca

Lugar: Pepper’s Club.

Fecha: 2 de noviembre.

Hora: 8 p. m.

Entradas: tickt.live.

Actividades: La legendaria banda argentina tocará en Costa Rica como parte de la celebración del 35 aniversario del disco Magos, espadas y rosas.

La legendaria banda Rata Blanca encenderá las emociones el domingo 2 de noviembre en Pepper's Club. (Archivo)

Day of the Dead con JR Ranks y Pedro Machore (Mach-Daddy)

Lugar: Mood Lounge, Paseo Colón, San José.

Fecha: 1.° de noviembre.

Hora: 9 p. m.

Entradas: starticket.cr.

Actividades: Fiesta del Día de Muertos, concurso de disfraces.

Electric Animals

Lugar: Centro de Convenciones.

Fecha: 31 de octubre.

Hora: 8 p. m.

Entradas: publitickets.com.

Actividades: Habrá tres escenarios con propuestas de música electrónica, alternativa y open format.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Fiesta Día de Muertos con Yas Cepeda y Cele Arrabal

Lugar: Río Campo.

Fecha: 1.° de noviembre.

Hora: 8 p. m.

Entradas: smarticket.net.

Actividades: También estarán como invitados los DJ costarricenses Jessi G y Tocuma.

El puertorriqueño Omar Courtz le pondrá el sabor de lo urbano a las fiestas de Halloween en Costa Rica. (Instagram)

Omar Courtz en concierto

Lugar: Pedregal.

Fecha: 31 de octubre.

Hora: 7 p. m.

Entradas: eticket.cr.

Actividades: El puertorriqueño presentará su espectáculo Primera musa.

Dance Halloween con Kybba

Lugar: Nebula Center.

Fecha: 1.° de noviembre.

Hora: 5 p. m.

Entradas: tickz.cr.

Actividades: Fiesta de Halloween y concierto con el italiano.