¿Por qué los perros comen césped? Experta explica las razones y qué hacer al respecto

Entienda por qué los perros comen césped y qué medidas tomar para garantizar su bienestar.

Esta es una de las preguntas más antiguas del mundo canino. Lucía Scimone, educadora y adiestradora canina argentina, ofrece su perspectiva experta sobre este intrigante comportamiento y qué hacer al respecto.

Razones por las que los perros comen césped

Deficiencias nutricionales: Una teoría común es que los perros comen césped para llenar deficiencias nutricionales. Scimone lo explica así: “La hierba puede contener ciertos nutrientes o fibra que los perros no obtienen de su dieta regular.

Es importante revisar la calidad del alimento que les estamos dando y, si es necesario, consultar a un veterinario especializado en nutrición canina”.

Instinto primitivo: La educadora canina sugiere que este comportamiento puede tener raíces ancestrales. “Los antepasados de los perros domésticos podían comer plantas para inducir el vómito o eliminar parásitos intestinales. Aunque hoy los perros tienen una dieta más controlada, este instinto primitivo puede persistir”.

Gusto por el sabor: Algunos perros disfrutan del sabor del zacate. “Es posible que su perro encuentre el césped fresco atractivo y lo coma por gusto,” dice Scimone y añade: “Siempre y cuando no tenga efectos negativos en su salud, no hay de qué preocuparse”.

Aburrimiento o estrés: Scimone destaca que el aburrimiento o el estrés también pueden llevar a los perros a comer césped. “Si un perro no recibe suficiente estimulación mental o física, puede desarrollar hábitos como comer hierba. Es crucial asegurarse de que su perro tenga suficiente actividad y juegos para mantenerse entretenido”.

Qué hacer si mi perro come césped

Revisar su alimentación: Si cree que su perro come césped por deficiencias nutricionales, revise su dieta y consulte a un veterinario para asegurarse de que está recibiendo una alimentación equilibrada y adecuada a sus necesidades.

Asegurar la seguridad del césped: Es vital que el pasto que come su perro no esté tratado con pesticidas u otros productos químicos. Controle que las áreas a las que tiene acceso sean seguras y libres de contaminantes.

Incrementar la estimulación: Para perros que comen zacate debido a aburrimiento o estrés, aumente la cantidad de juegos y ejercicios. Actividades como juegos de inteligencia y paseos adicionales pueden ayudar a mantener a su perro ocupado y reducir el comportamiento de comer césped.

Observar su comportamiento: Si su perro come pasto ocasionalmente y no muestra signos de enfermedad, probablemente no sea un problema. Pero si el comportamiento es obsesivo o muestra síntomas de malestar, consulte a un veterinario para una evaluación completa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.