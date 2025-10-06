Perros agresivos: lo que sucede en los primeros seis meses de vida marca su comportamiento

Los primeros seis meses de vida son claves para evitar que los perros desarrollen agresividad en su etapa adulta.

Un estudio reciente reveló que las experiencias negativas en los primeros seis meses de vida pueden marcar el comportamiento agresivo de los perros cuando son adultos.

Esta etapa temprana, en la que los animales enfrentan maltratos, abandonos o agresiones, se convirtió en el principal factor para desarrollar reacciones violentas y temerosas.

La investigación fue publicada el 2 de octubre en la revista Scientific Reports y analizó datos de 211 razas de perros, basándose en información de 4.497 dueños de países de habla inglesa.

Efectos duraderos del maltrato temprano

Para evaluar el comportamiento de los canes, los investigadores utilizaron el Canine Behavior Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ). Este test mide niveles de miedo y agresividad actuales.

Los resultados mostraron que los traumas tempranos afectan a todos los perros, sin importar su sexo, edad, origen o si fueron castrados. Sin embargo, los efectos varían significativamente entre razas.

Entre las más propensas a desarrollar agresividad tras experiencias traumáticas se encuentran el husky siberiano, el esquimal americano y los tipos de pitbull. En contraste, razas como el labrador retriever y el golden retriever presentaron menor probabilidad de sufrir estos cambios de comportamiento.

El gráfico de la izquierda muestra la distribución porcentual de razas de perros únicas dentro de los clados filogenéticos, mientras que el diagrama de la derecha presenta las diez razas más numerosas dentro de la base de datos utilizada en el estudio, con el número de perros que sufrieron experiencias adversas temprano en la vida dentro de cada paréntesis. (Scientific Reports/Julia Espinosa)

Genes y entorno: una combinación determinante

El equipo científico destacó que la genética también desempeña un papel fundamental. Algunas razas han sido seleccionadas artificialmente por su conducta, lo que puede aumentar o reducir la sensibilidad al estrés.

El estudio concluyó que existe una interacción entre herencia genética y entorno en el desarrollo de la agresividad.

Así como ocurre con los seres humanos, los perros poseen una ventana de desarrollo emocional durante sus primeros meses de vida. Por esa razón, una crianza adecuada es clave para fomentar una convivencia armoniosa en la adultez.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.