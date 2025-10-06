Ciencia

Perros agresivos: lo que sucede en los primeros seis meses de vida marca su comportamiento

Maltratos en la etapa temprana aumentan el riesgo de comportamientos agresivos y temerosos en perros, según análisis de 4.497 casos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los primeros seis meses de vida son claves para evitar que los perros desarrollen agresividad en su etapa adulta.
Los primeros seis meses de vida son claves para evitar que los perros desarrollen agresividad en su etapa adulta. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerrosMascotas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.