Cómo elige un gato a su humano favorito: claves que revelan su misterioso comportamiento

Las rutinas, el tono de voz y el respeto por su espacio influyen en la decisión del gato al elegir a su humano favorito

Por La Nación / Argentina / GDA
El gato construye un vínculo con su persona favorita a partir de rutinas, confianza y señales de respeto mutuo
El gato construye un vínculo con su persona favorita a partir de rutinas, confianza y señales de respeto mutuo







