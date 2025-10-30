Viva

¡Héroes de la mascarada costarricense! Dos jóvenes de 11 y 13 años pasaron ‘del susto’ a ser el futuro de la tradición tica

Los jóvenes heredianos crean máscaras ticas como profesionales. Ambos encuentran en su talento una forma de compartir alegría, más allá de cualquier interés comercial

Por Fátima Jiménez
Niños mascareros exponen en la Biblioteca Nacional
Sebastián Cruz, de 11 años, y Julián Moreira, de 13, son dos jóvenes heredianos que destacan por su destreza y por el cariño que sienten hacia la mascarada tradicional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







