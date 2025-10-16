Viva

¿Le gustaría adquirir una máscara costarricense? Le contamos cuánto cuesta y todos los detalles

En este artículo encontrará diversas opciones, las cuales pueden adaptarse a cualquier presupuesto. ¡Pida la suya!

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Entre bombos y comparsas, los mascareros mantienen viva una de las tradiciones más queridas del país, símbolo de identidad y creatividad costarricense. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mascarada CostarricenseMáscaras
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.