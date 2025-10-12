Elías Alvarado lleva el espíritu de Costa Rica a la Quinta Avenida de Nueva York con una imponente carreta típica

Elías Alvarado de Teletica, tuvo un fin de semana muy patriótico en Estados Unidos. En la actividad de este domingo en Nueva York estuvo acompañado por su esposa Tania Mata y su hijo Saúl.

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York, Elías Alvarado, participó este domingo en el desfile de la Quinta Avenida, correspondiente a la edición número 61 del Desfile de la Hispanidad de Nueva York.

El evento, que comenzó en la calle 44 y concluyó en la 77, es un desfile anual que celebra la diversidad, la cultura y la herencia de los países hispanos en la ciudad de Nueva York.

Cada año, representantes de más de 20 países hispanohablantes desfilan principalmente por la Quinta Avenida mostrando trajes típicos, música, danzas folclóricas y expresiones culturales propias de sus naciones.

Emocionado, el comunicador agradeció a quienes viajaron a Estados Unidos para representar a los ticos, así como a quienes ya residían allí.

Asimismo, resaltó que la delegación de Costa Rica impresionó al desfilar sobre la segunda carreta típica más grande construida, una obra de Luis Madrigal Aguilera, artesano originario de Sarchí.

“De verdad que estoy muy orgulloso del talento de todos los costarricenses que se han unido para que esto, hoy aquí en la Quinta Avenida, se haga realidad”, dijo Alvarado.

El periodista añadió: “Lindísimo el ambiente y que viva Costa Rica”, entre gritos de emoción junto a otros costarricenses. “Gran día para Costa Rica”, escribió en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Este no fue el único momento patriótico que el comunicador vivió durante el fin de semana, pues el sábado se realizó el evento Costa Rica Folclore La Previa, que reunió a grupos folclóricos y musicales ticos en Nueva Jersey, con el propósito de compartir un poco de la cultura costarricense en esa localidad. El comunicador fue uno de sus organizadores.

En medio de las tareas de organización, Elías recibió un regalo muy especial por parte de la cimarrona La Cima, grupo que elaboró una mascarada en su honor. “Me trajeron una sorpresa increíble”, expresó Elías, agradeciendo el presente tan significativo. Afirmó que el obsequio ocupará un lugar muy especial en su casa y en su corazón.

