Elías Alvarado lleva el espíritu de Costa Rica a la Quinta Avenida de Nueva York con una imponente carreta típica

El corresponsal de Teletica en ‘la Gran Manzana’ marchó junto a otros costarricenses en el Desfile de la Hispanidad

Por Fátima Jiménez
Elías Alvarado Telenoticias Teletica
Elías Alvarado de Teletica, tuvo un fin de semana muy patriótico en Estados Unidos. En la actividad de este domingo en Nueva York estuvo acompañado por su esposa Tania Mata y su hijo Saúl. (Instagram)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

