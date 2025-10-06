Viva

Elías Alvarado vivió un momento cargado de orgullo costarricense: ‘Un honor inmenso que embarga el corazón’

El corresponsal de Teletica en Nueva York representó al país en el desfile que celebra la herencia latina en Estados Unidos. Vea las mejores imágenes del evento

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Elías Alvarado desfiló con su banda de mariscal, junto a una pareja de ticos vestidos de típido y su hijo Saúl.
Elías Alvarado desfiló con su banda de mariscal, junto a su hijo Sául y una pareja de ticos vestidos de típico. (Cortesía Elías Alvarado /Cortesía Elías Alvarado)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elías AlvaradoNueva JerseyTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.