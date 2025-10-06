Elías Alvarado vivió un momento cargado de orgullo costarricense: ‘Un honor inmenso que embarga el corazón’

Elías Alvarado desfiló con su banda de mariscal, junto a su hijo Sául y una pareja de ticos vestidos de típico.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, expresó orgullo por representar los colores de Costa Rica. Lo hizo al participar en la 50ª edición del Desfile Estatal Hispanoamericano de Nueva Jersey, celebrado hoy en North Bergen.

El comunicador actuó como mariscal del país en el evento, que celebra la tradición hispana y los aportes de la comunidad latina a Estados Unidos.

“Un honor inmenso que embarga el corazón poder representar a mi amada patria, Costa Rica. El compromiso con mi comunidad y mi país es cada vez más grande”, escribió en sus redes sociales.

Además, hizo una dedicatoria especial.

“Dedico este reconocimiento a mi familia y a cada uno de ustedes, mis queridos compatriotas, por el apoyo, el cariño y la fuerza que siempre nos han brindado. ¡Gracias por acompañarme en cada paso de este hermoso camino!”, añadió.

Elías Alvarado fue mariscal de Costa Rica en el Desfile Estatal Hispanoamericano. En la fotografía aparece junto a su hijo Saúl, quien también fue parte del desfile. (Cortesía Elías Alvarado /Cortesía Elías Alvarado)

La publicación estuvo acompañada de fotografías donde se observa a Elías con su banda de “mariscal”, una bandera de Costa Rica y una pareja de costarricenses vestidos con trajes típicos. En las imágenes aparece también con su hijo Saúl, quien también desfiló, sostuvo la bandera nacional y lució vestimenta tradicional.

El costarricense posó junto a los mariscales de Perú, Puerto Rico, Colombia y Honduras. También compartió con un grupo de ticos en el lugar.

Alvarado participará en un convivio con costarricenses el próximo domingo 12 de octubre, en Nueva York. En la actividad estarán la Banda de Zarcero, mascaradas, grupos folclóricos y un cantante costarricense invitado.

Elías Alvarado dedicó el reconocimiento a su familia y compatriotas. (Cortesía Elías Alvarado /Cortesía Elías Alvarado)