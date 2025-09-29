Elías Alvarado representará a Costa Rica en importante evento de inmigrantes en Estados Unidos

Elías Alvarado invitó a sus seguidores al evento que se celebrará el 5 de octubre en la ciudad de North Bergen, en Nueva Jersey.

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York, Elías Alvarado, será el representante de Costa Rica en un destacado evento de inmigrantes en Estados Unidos: el Desfile Hispanoamericano de Nueva Jersey.

Este desfile, que este año celebra su 50 aniversario, se presenta como una “celebración de la herencia hispana y del impacto positivo de los latinos en Nueva Jersey y en toda la nación norteamericana”.

Alvarado será el mariscal de Costa Rica, lo que lo convierte en el encargado de representar al país en el homenaje a la comunidad latina, que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en la ciudad de North Bergen.

“Para mí es un gran honor poder representar a Costa Rica en este desfile y, sobre todo, a todos los inmigrantes costarricenses en este país”, escribió Alvarado en sus redes sociales.

Además, compartió la invitación que recibió de parte de la junta directiva del Desfile.

“Será muy bonito poder saludarlos, ¡así que los espero en este gran desfile!”, agregó.

En la carta de invitación, la organización explicó que la elección de Alvarado se basó en su “admirable trayectoria y compromiso con la comunidad”.

“El aniversario no solo honra las últimas cinco décadas de historia, sino que también representa una mirada hacia el futuro, hacia un mayor empoderamiento, visibilidad y reconocimiento para nuestra comunidad”, señaló la junta directiva del evento en la invitación.

