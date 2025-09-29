Viva

Elías Alvarado representará a Costa Rica en importante evento de inmigrantes en Estados Unidos

La elección del corresponsal de Telenoticias se basó en su ‘admirable trayectoria y compromiso con la comunidad’

Por Fátima Jiménez
Elías Alvarado Teletica
Elías Alvarado invitó a sus seguidores al evento que se celebrará el 5 de octubre en la ciudad de North Bergen, en Nueva Jersey. (Tomada de redes sociales)







Elías AlvaradoTeleticaTelenoticia
