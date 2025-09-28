Elías Alvarado enternece con foto de su niñez: Vea cómo lucía el comunicador

Elías Alvarado ha conquistado el amor del público tico desde la distancia, ya que reside en Nueva York, Estados Unidos.

El querido periodista de Teletica, Elías Alvarado, conmovió a sus seguidores con una fotografía que refleja el paso de los años en su vida.

En Instagram, compartió una imagen de cuando era niño y escribió “sí soy”. En la fotografía aparece sonriente, con las manos en la cadera y vestido con un jeans azul y una camisa negra con dibujos.

También se le observa acompañado de tres niñas que lucen mayores que él, al menos por la estatura. No detalló si eran familiares o amigas de aquella época.

Alvarado ha conquistado el cariño del público desde sus primeras apariciones en Telenoticias, durante la pandemia por la Covid-19. Desde Nueva York, Estados Unidos, comenta aspectos de su vida, como su antiguo trabajo como taxista.