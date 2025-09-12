Elías Alvarado sufrió incidente durante transmisión en vivo en Teletica: vea el momento

Elías Alvarado dio cobertura para Teletica a la conmemoración del atentado contra las Torres Gemelas.

Elías Alvarado tuvo una amplia participación en Teletica este 11 de setiembre. A lo largo del día realizó varias intervenciones desde Nueva York, Estados Unidos, dando cobertura a la conmemoración del atentado contra las Torres Gemelas.

Su atareado día no pasó libre de esos percances que siempre están a la orden cuando se transmite en vivo. Durante la edición vespertina de Telenoticias, Alvarado sufrió un curioso incidente que, dichosamente, no pasó a más.

Al inicio del noticiero, Luis Ortiz, presentó a los cinco periodistas que intervendrían al aire durante la edición. Mientras la pantalla los mostraba, se vio como la toma de Elías Alvarado tambaleó y de pronto se dejó de ver al comunicador.

A Elías Alvarado se le cayó la cámara durante transmisión en vivo de Teletica

Según explicó Alvarado, hoy en sus historias de Instagram, una de las patas del trípode que sostenía la cámara se resbaló e hizo que el equipo terminara en el suelo.

“Anoche me pasó esto... A veces, andar solo, haciendo todo para salir en vivo, se complica”, escribió el corresponsal.

Lo ocurrido obligó a la producción a pasar tomas de archivos de las Torres Gemelas, mientras Elías se repuso. El noticiero continuó con normalidad y casi al final de la transmisión, el periodista tico pudo realizar el pase en vivo, desde la llamada Zona Cero, sin mayor problema.