Elías Alvarado sufrió incidente durante transmisión en vivo en Teletica: vea el momento

Elías Alvarado tuvo una amplia participación en Teletica este 11 de setiembre. A lo largo del día realizó varias intervenciones desde Nueva York, Estados Unidos, dando cobertura a la conmemoración del atentado contra las Torres Gemelas.
Su atareado día no pasó libre de esos percances que siempre están a la orden cuando se transmite en vivo. Durante la edición vespertina de Telenoticias, Alvarado sufrió un curioso incidente que, dichosamente, no pasó a más.
Al inicio del noticiero, Luis Ortiz, presentó a los cinco periodistas que intervendrían al aire durante la edición. Mientras la pantalla los mostraba, se vio como la toma de Elías Alvarado tambaleó y de pronto se dejó de ver al comunicador.
Según explicó Alvarado, hoy en sus historias de Instagram, una de las patas del trípode que sostenía la cámara se resbaló e hizo que el equipo terminara en el suelo.
“Anoche me pasó esto... A veces, andar solo, haciendo todo para salir en vivo, se complica”, escribió el corresponsal.
LEA MÁS: Periodista de Multimedios sufrió aparatosa caída en plena cobertura de la noticia: vea lo que pasó
Lo ocurrido obligó a la producción a pasar tomas de archivos de las Torres Gemelas, mientras Elías se repuso. El noticiero continuó con normalidad y casi al final de la transmisión, el periodista tico pudo realizar el pase en vivo, desde la llamada Zona Cero, sin mayor problema.