Elías Alvarado hace curiosa convocatoria en Estados Unidos: vea de qué se trata

El corresponsal de Telenoticias en Nueva York, Elías Alvarado, hizo una singular invitación a través de sus redes sociales. El periodista pidió a costarricenses que vivan en Nueva Jersey que lo acompañen en el Desfile Estatal Hispanoamericano, programado para el próximo domingo 5 de octubre en la ciudad de North Bergen.

“Estoy buscando una o dos parejas de ticos que se quieran vestir de típico para que me acompañen y representemos a Costa Rica en el Desfile de la Hispanidad, el próximo domingo a las 12 mediodía”, explicó.

Además, en el mensaje agregó los requisitos que deben cumplir estas personas.

“Por favor, escríbame y nos ponemos de acuerdo, para mí será un placer enorme que podamos desfilar juntos”, publicó en sus historias de Instagram.

Este 2025, el desfile cumple 50 ediciones como homenaje a la cultura latina en EE. UU. Alvarado siempre ha mostrado su orgullo costarricense. (Instagram)

La invitación se dio en el marco de un anuncio especial: Alvarado fue designado como mariscal de Costa Rica en la edición número 50 del Desfile Hispanoamericano, uno de los eventos más importantes de la comunidad latina en Estados Unidos.

El periodista compartió la noticia en sus redes con un mensaje de agradecimiento. “Para mí es un gran honor poder representar a Costa Rica en este desfile y, sobre todo, a todos los inmigrantes costarricenses en este país. Será muy bonito poder saludarlos, ¡así que los espero en este gran desfile!”, señaló.