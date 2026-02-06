Viva

¡Maribel Guardia rompió el silencio! Artista se refiere a las acusaciones por la muerte de su hijo Julián: ‘Ignorancia tremenda’

La exnuera de la artista costarricense afirmó que su esposo murió por culpa de Marco Chacón, marido de Guardia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Maribel Guardia, Julián Figueroa
Por la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón están enfrascados en una dolorosa polémica con su exnuera Imelda Tuñón. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maribel GuardiaImelda TuñónJulián FigueroaMarco Chacón
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.