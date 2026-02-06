¡Maribel Guardia rompió el silencio! Artista se refiere a las acusaciones por la muerte de su hijo Julián: ‘Ignorancia tremenda’

Por la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón están enfrascados en una dolorosa polémica con su exnuera Imelda Tuñón.

¡Maribel Guardia rompió el silencio! Al fin, la artista costarricense se refirió a las fuertes declaraciones de su exnuera Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa, su hijo. Según acusaciones de la viuda, el joven murió por culpa de Marco Chacón, esposo de la tica.

Tuñón afirmó en redes sociales y medios de comunicación que Chacón llevó a Julián a colocarse un implante de naltrexona (medicamento para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol y dependencia de opioides) y que, después de eso, no apoyó al cantante para seguir el tratamiento.

“El doctor le advirtió que si le ponía el implante tenía que quedarse ahí (en la clínica). Si lo hubieran metido a rehabilitación, Juliancito tendría un papá y yo un esposo. Fue muy triste los últimos dos meses de Julián; estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia”, afirmó Tuñón en sus declaraciones.

Marco Chacón salió en su defensa y negó rotundamente cualquier participación en lo ocurrido; sus palabras las dio en una entrevista con el programa Todo para la mujer.

Mientras Julián Figueroa estaba vivo, su entonces esposa Imelda Tuñón y su madre Maribel Guardia mantenían una relación cercana y cordial. (Archivo)

“Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 27 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él”, explicó Chacón.

Ante la situación que envuelve a Maribel Guardia y su familia, la revista People contactó a la artista y a su esposo para conocer su postura.

Maribel le respondió al medio con una amplia carta. En primera instancia, la también cantante y bailarina aclaró que “la naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso”.

En su escrito, Maribel continuó: “Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajar en soluciones”. Explicó también que internaron a Julián para un proceso de desintoxicación en una clínica donde le colocarían el medicamento; sin embargo, se agotó y tuvieron que llevarlo a otro doctor para el procedimiento, donde finalmente se lo aplicaron.

Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, falleció en abril del 2023, a los 27 años. (Archivo)

“Marco lo acompañó. Fue decisión de Julián, no la mía ni de Marco. Nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo”, agregó.

No obstante, y pese a la recomendación del doctor de que Julián se quedara internado en la clínica tras ponerle el dispositivo, él no quiso, afirmó Maribel. “Se negó rotundamente; él decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario, él quería regresar para estar con su hijo”, comentó Guardia en la carta.

“Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, agregó.

Julián, hijo de Maribel y Joan Sebastian, falleció en abril del 2023, a sus 27 años. La causa de la muerte, según los registros oficiales, fue un infarto agudo al miocardio.