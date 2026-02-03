Revelan videos que muestran supuestas agresiones y peleas entre Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, y su esposa

En los últimos días, la polémica entre la artista costarricense Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón se ha intensificado debido a diversas declaraciones sobre José Julián, el hijo que Tuñón tuvo con Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023.
Sin embargo, recientemente salieron a la luz unos supuestos videos que, de demostrarse su veracidad, podrían cambiar la historia. En las grabaciones se observa aparentemente a Tuñón perder el control y arrojarse al suelo durante una discusión con Figueroa, quien presuntamente la estaba grabando en ese momento.
“Por favor vete”, se escucha decir a la mujer. Por su parte, el hombre con el celular responde: “Si me atacas, te tengo grabada, vas a la cárcel. Esos golpes te los hiciste tú sola”. En ese mismo video, al parecer el hombre también afirmó que ella “le quemó los ojos con acetona”.
En otro audiovisual, supuestamente Julián muestra lesiones en sus manos que habrían sido provocadas por su esposa.
Los videos fueron divulgados por un perfil identificado como Javier Ceriani y no indican la fecha exacta en la que fueron grabados. La prensa mexicana sostiene que habrían sido registrados poco antes de la muerte de Figueroa, ocurrida inesperadamente cuando tenía 27 años.