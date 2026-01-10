Maribel Guardia revela foto inédita junto a su hijo: ‘Nunca imaginé que el cielo te llamaría primero’

La artista costarricense Maribel Guardia conmovió profundamente a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía inédita junto a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril del 2023. La imagen fue acompañada por un mensaje lleno de amor y nostalgia, en el que la actriz abrió su corazón al recordar otra vez su ausencia.

“Julián, hoy es 9 y te extraño con toda mi alma. Vuelvo a nosotros, a esta foto, a ese instante donde todo eras tú y yo”, escribió Guardia, evocando el día que cambió su vida para siempre.

En la fotografía, madre e hijo aparecen frente al mar, compartiendo un tierno momento durante un viaje. Julián la rodea con sus brazos en un cálido abrazo, mientras Maribel sostiene su rostro con dulzura y lo acerca a su mejilla, reflejando la complicidad que los unía.

“Me sentía la mamá más feliz del mundo, y nunca, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que el cielo te llamaría primero”, agregó la artista, desbordando un amor que trasciende el tiempo y la distancia.

Las muestras de cariño y solidaridad no tardaron en llegar. Cientos de seguidores expresaron su admiración y empatía con mensajes llenos de consuelo.

“Te abrazo con el alma mi querida Maribel. Dios te da la fuerza. Te queremos mucho mucho”, escribió uno. Otro añadió: “Te abrazo fuerte y le pido a Dios que siempre te dé todas las fuerzas para seguir adelante, aún con todo el dolor que puedas tener”. También se leyeron palabras de esperanza: “Ahora Julián es tu ángel protector. Yo sé que él sigue ahí, a tu lado cuidándote”.

Desde la partida de Figueroa, Guardia mantiene vivo su recuerdo compartiendo fotografías y mensajes llenos de ternura. En cada publicación, deja ver que su amor de madre no conoce límites, y que aunque hoy sus caminos estén en distintos planos, el amor permanece intacto.