Maribel Guardia revela foto inédita junto a su hijo: ‘Nunca imaginé que el cielo te llamaría primero’

La cantante y actriz recordó la fecha del deceso de su hijo con un emotivo mensaje dirigido a él

Por Fátima Jiménez
Maribel Guardia y Julián Figueroa
Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, falleció en abril del 2023. (Tomada de redes sociales)







Fátima Jiménez

