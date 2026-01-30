Maribel Guardia atraviesa doloroso momento: ‘Dice que me odia, que soy cruel’

La actriz costarricense Maribel Guardia atraviesa un momento de profunda angustia personal. La artista afirmó que su nieto fue influenciado en su contra y que la relación entre ambos cambió de forma dolorosa. La situación ocurre en medio de un proceso legal que la mantiene alejada del menor.

Al medio Las Estrellas, Guardia sostuvo que recibió audios donde el niño expresa sentimientos negativos hacia ella. La actriz aseguró que esa situación le causa un profundo dolor, debido al vínculo que construyó con el pequeño José Julián tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

“El niño está en contra mía totalmente. Ella (Imelda Tuñón, madre del menor) me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel... Yo lo amo con toda mi alma. Ese niño, imagínese, es lo único que me queda de mi hijo, es José Julián”.

La actriz recalcó que nunca tuvo la intención de quedarse con su nieto. Señaló que su motivación siempre fue protegerlo y garantizar su bienestar emocional y material.

“Sé perfectamente que es mi nieto y nunca en mi vida he pretendido, y lo dije desde el día uno, quedarme con él... Sí protegerlo, sí cuidarlo, era mi obligación que él estuviera bien, protegido y con las necesidades que tenía”.

Guardia expresó su deseo de que el niño reciba en este momento el cuidado adecuado. También relató que durante la pasada Navidad no logró entregarle los obsequios que compró para él.

“Le compré ropa para Navidad, le compré juguetes y no pude entregarlos, me los tuve que dejar. No hubo manera de entregarlos, entiendo que va a ser así de ahora en adelante y ya tengo que aprender”.

Además, la actriz manifestó su temor ante la posibilidad de que el menor reciba mensajes negativos sobre ella durante el tiempo de separación. Indicó que la situación contrasta con evaluaciones previas realizadas por especialistas.

“Cuando el niño tenía un mes de estar conmigo, los psicólogos de esa jueza que se lo llevó entrevistaron al niño. Él habló bien de mí, decía que me quería, que yo nunca le hablé mal de su mamá y que yo le decía que pronto iba a volver a verla. Eso está escrito”.

Guardia concluyó que vive el proceso con dolor, pero con la esperanza de que su nieto crezca en un entorno seguro y estable.