Viva

Maribel Guardia atraviesa doloroso momento: ‘Dice que me odia, que soy cruel’

La actriz afirma que su nieto está siendo influenciado para ponerse en su contra y que ella solo intentó protegerlo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Maribel Guardia
Maribel Guardia asegura que recibió audios donde su nieto expresa rechazo hacia ella. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maribel Guardia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.