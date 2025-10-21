Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza vuelven al juzgado por este motivo

Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza fueron a una audiencia el lunes para tratar temas relacionados con los bienes de Julián Figueroa.

La artista y modelo costarricense Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza, asistieron el lunes 20 de octubre a una audiencia en un juzgado de Cuernavaca, México.

La cita judicial fue para tratar asuntos relacionados con el testamento de Julián Figueroa -hijo de la artista tica- quien falleció en 2023.

Marco Chacón, esposo de Guardia, fue quien explicó a la prensa local que Garza, busca impugnar el testamento de Figueroa, alegando que este no dejó nada en orden.

No obstante, Chacón y Guardia aseguran que los bienes de Figueroa sí quedaron debidamente estipulados en un testamento, en el cual todos fueron heredados al pequeño José Julián, hijo de Garza y del difunto.

En un principio, Garza fue designada como albacea; sin embargo, según Chacón, ella renunció a ese cargo hace un tiempo y le cedió a él dicha responsabilidad.

“Yo no tengo ningún interés en serlo (el albacea del testamento). Estoy esperando que se me remueva o si no, yo renunciar en el momento procesal oportuno, porque no tengo ningún interés en ser el albacea”, aseguró Chacón.

En esta foto de archivo se observa a Maribel Guardia junto con Imelda Garza, su hijo Julián Figueroa (quien falleció en 2023) y su nieto José Julián. (Archivo)

Aunque los tres estuvieron presentes en el mismo lugar, no interactuaron. Chacón explicó que ya no deberán acudir más al juzgado, pues los abogados se harán cargo del resto del proceso.

“No sé cómo vaya a terminar, pero por ahora va avanzando bastante bien”, expresó Garza.

Según la prensa local, uno de los bienes incluidos en el testamento es un rancho ubicado en Morelos, propiedad que Julián Figueroa heredó de su padre, Joan Sebastián.

Ante los medios, Guardia enfatizó que todo lo que pertenecía a Julián ahora es de José Julián. Por su parte, Chacón añadió que el proceso podría demorar un año y que consiste en que las autoridades determinen si el testamento de Figueroa es apócrifo o no; es decir, si se trata de un documento falsamente atribuido o no reconocido como auténtico.

La costarricense concluyó señalando que, tras la muerte de su hijo, aprendió a “fluir y tener buena actitud para todo”.