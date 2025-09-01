La conmovedora entrevista de Maribel Guardia, Joan Sebastian y su hijo que se viralizó 29 años después

Una conmovedora entrevista en televisión de Joan Sebastian, Maribel Guardia y Julián Figueroa se viralizó en redes sociales, 29 años después de haber sucedido.

Se trata de una entrevista en un programa de televisión, en 1996, en la que la presentadora le pregunta a Joan qué siente al volver a ser papá.

“¿Qué tal es tener esto, qué es como un hijo o nieto?”, le cuestiona.

“A mis 45 años me siento más capaz de dar el mismo amor, pero mejor canalizado. Un amor más maduro. Tengo más tiempo para entregarle a mi hijo”, comentó el cantante de Tatuajes.

En medio de sus palabras, Julián, de apenas un año, le lanzaba besos a la cámara y a los presentes.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Joan se detuvo y se rió junto con los demás. “No me robes la cámara”, le dijo entre risas.

Maribel, por su parte, exclamó: “¡Mi belleza!”. Mientras que la presentadora agregó: “¡Tremendo galán!”.

Mientras Joan Sebastian compartía con Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa, el pequeño acaparó la atención al lanzar besos y robarse la cámara. (Captura de video )

Joan Sebastian murió en el 2015, a los 64 años, tras luchar contra un cáncer. Julián falleció en el 2023, a los 27 años, por un ataque cardíaco.

El conmovedor momento fue compartido por la cuenta de Instagram Univision Famosos y por la artista costarricense, quien aprovecha cada momento para manifestar lo mucho que extraña a su hijo.

Numerosos usuarios reaccionaron al emotivo video: “Que descansen en paz, papá e hijo”. “Paz a sus almas”. “Qué bellas imágenes, Dios los tenga en su gloria”. “Sus dos hombrecitos en el cielo, como es la vida”, fueron algunos de los comentarios.