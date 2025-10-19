Maribel Guardia prepara altar de muertos en honor a su hijo, Julián Figueroa

La actriz costarricense Maribel Guardia mostró con emoción los preparativos del altar de muertos.

La actriz costarricense Maribel Guardia se unió a la tradición mexicana del Día de Muertos con un gesto lleno de amor y nostalgia. Desde su hogar en México, compartió con sus seguidores los preparativos del altar que dedica a su hijo, el cantante Julián Figueroa, fallecido en 2023.

Guardia mostró con detalle los objetos que colocará en la ofrenda: candelas, flores, calaveras decoradas y figuras tradicionales. Mientras mostraba los elementos, recordó lo mucho que a su hijo le gustaban estas fechas.

LEA MÁS: Maribel Guardia anunció que se mudará de su lujosa casa: ‘Estaban todos parados en la reja’

“Ay, se hace como una gran ilusión de pensar que a Julián le encantaba. Tengo una foto que va a estar preciosa. Luego se las enseño entera. Va a quedar muy bello”, comentó.

Durante el video, Maribel también explicó el significado de algunos símbolos del altar, entre ellos el perro xoloitzcuintle, animal considerado sagrado en la cultura mexicana.

“Este perro era sagrado porque se creía que ayudaba a cruzar las almas del mundo de los vivos al inframundo. Por eso en los altares se pone siempre, para acompañarlos y protegerlos”, explicó mientras mostraba una figura alusiva.

La actriz aseguró que el altar está hecho con amor y dedicación. “Tiene muchas cositas lindas, con mucho amor, y va a quedar precioso el altar. Cuando esté listo ya se los enseñaré”, dijo.

Con este gesto, la intérprete reafirma su vínculo con las tradiciones mexicanas y su deseo de mantener viva la memoria de su hijo, quien murió a los 27 años en su casa, ubicada en Ciudad de México.