Maribel Guardia le dedica mensaje a su niña del pasado: ‘La que aprendió a ser fuerte a pesar de que abusaron de ti’

La costarricense emocionó al mostrar una polaroid de su niñez. La actriz recordó pérdidas y abusos en su infancia, pero resaltó la fe y la fuerza que la sostienen

Por Fiorella Montoya
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México.
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México. (redes/Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

