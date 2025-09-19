Maribel Guardia le dedica mensaje a su niña del pasado: ‘La que aprendió a ser fuerte a pesar de que abusaron de ti’

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia se sumó a la tendencia de compartir fotografías tipo polaroid y lo hizo con una imagen de su infancia. En la instantánea recordó las pruebas que marcaron sus primeros años y las lecciones que la han acompañado hasta hoy.

Guardia publicó la foto en sus redes sociales. En ella aparece cargando una niña, se trataba de ella misma. Junto a la fotografía incluyó un texto cargado de sentimiento, dirigido a esa pequeña que soñaba con un futuro distinto mientras atravesaba momentos difíciles.

LEA MÁS: La conmovedora entrevista de Maribel Guardia, Joan Sebastian y su hijo que se viralizó 29 años después

En el mensaje expresó: “En mis brazos sostengo a la niña que fui... la que soñaba, la que lloraba en silencio cuando perdiste a mamá a los 9 años, la que aprendió a ser fuerte a pesar de que abusaron de ti a los 5 años”.

La artista describió a esa niña que, pese a las adversidades, no dejó de creer en la vida.

“La niña que fuiste se convirtió en una mujer que canta, que actúa, que ama con todo el corazón, y que no se ha rendido ni en los momentos más oscuros”, recordó.

Maribel Guardia compartió una fotografía polaroid donde alza a ella de niña. (Instagram /Instagram)

Guardia también evocó a su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023, a quien definió como su amor eterno e inolvidable. Con ese recuerdo reafirmó la importancia del vínculo que la sostiene y la acompaña cada día.

El texto concluyó con una afirmación de fe y superación: “Lo lograste, pequeña. Dios y la Virgen te ayudaron. Sobreviviste, creciste y floreciste. Todo lo que eres me sostiene, todo lo que fui me acompaña”, finalizó.