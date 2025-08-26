Maribel Guardia celebra cumpleaños del ‘pilar’ de su familia: ‘Julián debe estar celebrando’

Con un emotivo video en sus redes sociales, la artista costarricense Maribel Guardia felicitó a su hermana mayor, Vilma Chacón, a quien cariñosamente llama “Mima” o “mamá”, y la describió como el “pilar del amor” de su familia.
