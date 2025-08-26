Viva

Maribel Guardia celebra cumpleaños del ‘pilar’ de su familia: ‘Julián debe estar celebrando’

La artista costarricense honró la vida de su hermana mayor en una publicación de redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

Con un emotivo video en sus redes sociales, la artista costarricense Maribel Guardia felicitó a su hermana mayor, Vilma Chacón, a quien cariñosamente llama “Mima” o “mamá”, y la describió como el “pilar del amor” de su familia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maribel GuardiaVilma ChacónJulián Figueroa
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.