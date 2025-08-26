Maribel Guardia celebra cumpleaños del ‘pilar’ de su familia: ‘Julián debe estar celebrando’

Con un emotivo video en sus redes sociales, la artista costarricense Maribel Guardia felicitó a su hermana mayor, Vilma Chacón, a quien cariñosamente llama “Mima” o “mamá”, y la describió como el “pilar del amor” de su familia.

“¡Feliz cumpleaños preciosa Mimita, 86 primaveras! Celebro tu vida, pero aún más que estés en la mía, eres fortaleza y ejemplo”, expresó la exmodelo en su mensaje.

Maribel Guardia celebró el cumpleaños número 86 de su hermana Vilma, a quien de cariño le dice 'Mima'. (Maribel Guardia/Tomada de redes sociales)

En la publicación, Maribel pidió a Dios que proteja siempre a su “Mimita” y que continúe iluminando la vida de todos los que la rodean por muchos años más.

El video compartido muestra parte de la celebración de Vilma Chacón y fue acompañado con el tema Te Quiero Tanto, interpretado por Julián Figueroa, hijo de Maribel, quien falleció en abril de 2023 a los 27 años.

“Eres el pilar de amor de esta familia. Te amo con todo mi corazón. Julián desde el cielo debe estar celebrando, porque te adoraba”, añadió la actriz.

En distintas entrevistas, Guardia ha relatado que su hermana Vilma asumió el papel de madre cuando ambas perdieron a la suya: en aquel momento, Maribel tenía 9 años y su hermana 29.

