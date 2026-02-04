Viva

Exnuera de Maribel Guardia señala al esposo de la actriz por la muerte de Julián Figueroa: ‘Me dejó sin marido’

Marco Chacón, esposo de la actriz nacional, no se quedó callado y respondió a las fuertes acusaciones

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Maribel Guardia, Julián Figueroa
Marco Chacón es el esposo de Maribel Guardia y, según la artista, fue la figura paterna de Julián Figueroa. (Tomadas de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maribel GuardiaImelda TuñónJulián Figueroa
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.