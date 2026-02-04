Exnuera de Maribel Guardia señala al esposo de la actriz por la muerte de Julián Figueroa: ‘Me dejó sin marido’

Marco Chacón es el esposo de Maribel Guardia y, según la artista, fue la figura paterna de Julián Figueroa.

El conflicto entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón sigue intensificándose. En esta ocasión, Tuñón ha señalado públicamente a Marco Chacón, esposo de la actriz costarricense, como responsable de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Guardia, fallecido en abril de 2023.

La exnuera de la artista respondió en Instagram a una seguidora que le preguntó qué había ocurrido realmente con Julián, luego de que se difundieran videos en los que ambos aparecían discutiendo poco antes de la repentina muerte del cantante.

“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, afirmó Tuñón el martes 3 de febrero.

“Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”, agregó.

El implante de naltrexona es un tratamiento médico utilizado para controlar adicciones, especialmente al alcohol y los opioides, bloqueando los efectos placenteros de estas sustancias.

Imelda Tuñón responsabilizó a su exsuegro de la muerte de su esposo, Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. (Captura de pantalla)

¿Qué respondió Marco Chacón?

Ante las fuertes acusaciones, Marco Chacón ofreció declaraciones a la periodista Vicky López, del programa Todo para la mujer, donde negó rotundamente cualquier participación en lo ocurrido con Julián Figueroa.

“Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él”, explicó Chacón.

“Aclarado lo siguiente, te respondo: sí, en efecto. Él se quiso poner un pellet para dejar de tomar”, añadió.

Chacón reiteró que solo acompañó a Julián al especialista que él mismo había buscado y contactado.

“Él me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Gente malintencionada, capaz de mentir a niveles insospechados, ahora quiere decir que se lo puse yo. Repito: se lo quiso poner él, Julián, y yo solo lo acompañé”, señaló.

“Si se lo puso fue su decisión, era su cuerpo, era su voluntad de querer salir adelante de sus problemas. Fue algo por su bien. Hablan todos como si fuera un niño de 5 años… qué falta de respeto a su memoria”, insistió.

Finalmente, el esposo de Maribel Guardia destacó que el implante sí ayudó a Julián con su problema de alcoholismo, aunque reconoció que el joven no logró dejar otras adicciones.

“Sí, sí dejó de tomar porque podía hacerlo, pero no dejó de hacer otras cosas. Nada más te vuelvo a aclarar, Vicky, si lo puedes aclarar… Es muy importante que el pellet se lo puso Julián con un especialista. Él lo buscó, tomó la decisión, sí lo acompañé y sí fue real”, concluyó Chacón.