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Lo que dijo Tapón a quienes lo criticaron tras su show en ‘Transitarte’ no pasó desapercibido

El cantante costarricense respondió de forma elegante a comentarios negativos que recibió de algunas personas después de su show

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Por Jessica Rojas Ch.
Tapón Transitarte
El concierto del cantante costarricense Tapón en el festival 'Transitarte' lo llenó de emoción por el apoyo que recibió del público. (Cortesía MSJ/Archivo)







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TapónTransitarteMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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