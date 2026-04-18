Lo que dijo Tapón a quienes lo criticaron tras su show en ‘Transitarte’ no pasó desapercibido

El concierto del cantante costarricense Tapón en el festival 'Transitarte' lo llenó de emoción por el apoyo que recibió del público.

El cantante costarricense Tapón, con su amplia experiencia y trayectoria en la música, respondió de manera tajante y elegante a un comentario crítico en su contra.

El artista tico se presentó hace una semana en la jornada de cierre del festival Transitarte, previo a que Los Ángeles Azules salieran a escena. Según registros de videos y fotografías, incluso algunas que el propio Tapón mostró en sus redes sociales, el público vibró intensamente con el espectáculo que dio el nacional.

Después de esa alegría que vivió Tapón al ser recibido con emoción en su show, recibió algunos mensajes de corte negativo. Entre ellos, algunas personas le manifestaron que el público que estaba en su concierto, en realidad, estaba esperando a los mexicanos.

Ante este tipo de comentarios, Tapón usó sus redes sociales para responderles a esas personas que le tiran hate. “Yo aprendí en la vida que usted algo malo lo puede convertir en algo bueno”, inició el cantante su mensaje.

Recordó, además, que desde 1998, cuando inició su carrera, ha recibido críticas y que por eso este tipo de comentarios ya no le afectan. Agregó que muchas personas que dan este tipo de opiniones lo hacen para hacerlo sentir mal, pero no es así para él en la realidad porque no se ofende.

Con casi 30 años de trayectoria musical, el artista costarricense Tapón es uno de los referentes del reggae en nuestro país. (Cortesía MSJ/Archivo)

“Yo tengo muy claro que el artista principal eran Los Ángeles Azules, yo lo tengo claro (...) Pero lo que pasa cuando usted tira hate, el que se ve mal es usted”, manifestó.

Explicó que, pese a que eran géneros diferentes, las personas que estuvieron en el show disfrutaron con él al máximo. Otro punto que destacó el artista es que, aunque los mensajes son negativos, ayudan a que el algoritmo de las redes sociales haga que el material se haga viral y le llegue a más personas.

“La misma gente que está metida en el asunto, que no tiene tanto odio en su corazón, les contesta”, dijo antes de agradecer a quienes envían mensajes positivos y lo apoyaron en su presentación.

El show de Tapón en Transitarte está disponible en su canal de YouTube para quienes quieran revivirlo o verlo por primera vez.