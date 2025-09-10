Tapón recuerda duras críticas durante su infancia: ‘Usted es un maleante’

Tapón recordó críticas negativas que enfrentó en sus inicios musicales y afirmó que a su niño del pasado le diría que tenga mucha paz.

Este 9 de setiembre, Costa Rica celebró el Día del Niño y la Niña. Con motivo de la fecha, el cantante nacional Cristian Gómez, más conocido como Tapón, difundió una reflexión personal sobre su infancia, la música y las dificultades que enfrentó durante su carrera.

El artista publicó un video en el que respondió una pregunta que recibió en una entrevista. “Si usted tuviera la capacidad de volver al pasado y encontrarse con ese niño que fue, con Cristian niño, ¿qué le diría?”.

Tapón aseguró que le daría un consejo claro: “Yo le diría, tenga paz”. Según explicó, de niño se preocupaba en exceso, sin imaginar que años más tarde cumpliría sueños que parecían imposibles.

En su mensaje recordó que sus canciones alcanzaron a miles de personas que hoy las identifican como parte de la banda sonora de sus vidas. “Eso es muy bonito, y yo le diría a ese niño que tenga paz”, señaló.

El intérprete también relató que durante su carrera recibió críticas duras de quienes le aseguraron que no tenía talento o que perdía el tiempo con la música. Aun así, insistió en que la perseverancia fue su mejor respuesta ante esas voces negativas.

“Y no le haga mucho caso porque van a venir muchas personas que le van a decir: ‘Usted no sirve para nada, usted no puede estar perdiendo su tiempo con la música, usted es un maleante’”.

Tapón advirtió, además, sobre los falsos halagos. “Habrá quienes lo acaricien en el hombro, pero después quieran aprovecharse. Por eso siempre hay que mantener los pies en la tierra”, agregó.

Tapón recordó su infancia con un emotivo mensaje por el Día de la Niñez

Otro de los mensajes centrales de su discurso fue la importancia de la fe. Indicó que nunca se debe soltar la mano de Dios ni darle el primer lugar a otras cosas. “Para tener paz siempre hay que caminar con Dios”, afirmó.

También, le recordó a ese niño que a sus 46 años tendrá una esposa y unos hijos maravillosos.

Para concluir, Tapón mostró un tatuaje en su brazo con la frase “Dios es más que los altibajos”. Aseguró que lo recuerda a diario y que esa convicción lo sostiene en momentos difíciles.

“Yo no sé qué está pasando usted en este momento, pero todo va a estar bien. Confíe en Dios, eche para adelante”, expresó el cantante, antes de devolver la pregunta a sus seguidores: “Si usted pudiera regresar al pasado, ¿qué le diría a su niño?”.