Tapón recuerda duras críticas durante su infancia: ‘Usted es un maleante’

Tapón celebró el Día del Niño y la Niña con un emotivo video en el que recordó su infancia, habló sobre la perseverancia, la fe y la importancia de mantener la paz interior

Por Fiorella Montoya
Tapón recordó críticas negativas que enfrentó en sus inicios musicales y afirmó que a su niño del pasado le diría que tenga mucha paz. (Jorge Castillo)







TapónDía de la Niñez
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

