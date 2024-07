‘Ahora sí’, Tapón contará la verdad de su vida en documental: ‘Si hoy me muero, algo dejé’

Desde 1998, año en que sacudió la música tica con su éxito Creada a mi manera, a Christian Gómez el país lo conoce como Tapón. Y si de casi tres décadas de trayectoria hay mucho que contar, imagínese lo que puede revelar la vida completa del cantante.

Gómez, de 44 años, decidió hacer caso al pedido de muchas personas cercanas y por eso produjo Ahora sí, una miniserie documental sobre su historia. Esta producción se estrenará el próximo mes por TDMás y contará con el testimonio de múltiples figuras, que van desde El Roockie (Panamá) hasta Jaime Gamboa, del grupo costarricense Malpaís.

“Revivir toda la historia, ver lo que la gente dice, volver a recordarlo y hasta decir: ‘Yo no me acordaba de esto‘ o ‘sí es cierto, esto pasó así‘, ha sido súper emocionante. Es muy satisfactorio saber que si hoy me muero, algo dejé; que por lo menos algo hicimos en la música y algo bonito dejamos”, comentó Tapón sobre el documental producido por Blind Records Audiovisual, en colaboración con NOA Producciones y M Visuales.

Tráiler de la miniserie documental de Tapón

El artista nacional admite que esta será una gran oportunidad para dejar claras algunas situaciones de las que se han especulado, y de las que, por su carácter, nunca ha salido a desmentir mediante las redes sociales.

“Con el auge de los podcasts se dicen muchas cosas y se han dicho muchas cosas mías que no son verdad. En el documental hablan quienes verdaderamente estuvieron ahí. De hecho, una de las motivaciones es contar la historia como es y que la gente la sepa y deje de comer cuento”, confesó.

Según comentó Tapón, la idea original era realizar un largometraje documental de una hora y media de duración. Conforme lo fueron concretando, el proyecto se extendió hasta convertirse en la actual miniserie de siete capítulos.

LEA MÁS: ‘Toledo’: un documental de zarpes, familia y controversia

El primer episodio tiene un significado especial para Tapón, debido a que narra sus inicios, muestra a su familia, su barrio y a las primeras personas que lo apoyaron en su carrera musical, cuando apenas era un adolescente.

“Ese primer episodio está bastante curioso. Muestro dónde me crié, gran parte lo grabamos en Alajuelita, entonces les digo donde era que yo corría o vacilaba con mis amigos. Siento que va a dar mucho contexto a la gente y le va a abrir el panorama de decir: ‘Pucha, qué tuanis; desde donde viene este mae y todo lo que ha logrado’”, declaró el autor de Creada a mi manera.

'Ahora sí' narra la difícil situación que experimentó Tapón durante su paso por 'Tu cara me suena', pues una semana antes de iniciar los ensayos falleció su suegra. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo Rodriguez)

Posteriormente, del segundo al cuarto capítulo se continúa relatando de manera cronológica la vida del cantante hasta la actualidad. El quinto episodio está dedicado a su trabajo internacional y el sexto a su legado personal y artístico. El sétimo capítulo se desarrolló a último momento, e incluye momentos graciosos que ocurrieron durante las grabaciones y algunas historias que no calzaban en otros episodios, pero que Tapón no quería dejar por fuera.

“Hasta se me eriza la piel de escuchar a la gente del impacto que uno ha tenido y del que no se da cuenta. Por ejemplo, hay un cantante muy reconocido actual que cuenta que él se vestía como Tapón cuando era niño, y que quiso hacer música por una presentación que yo hice en donde él vivía”, reveló.

Como la vida de Tapón está llena de matices, el documental también repasa momentos difíciles. El cantante asegura que perdona fácil a personas que le hicieron daño y, por ese motivo, recuerda sin dolor esos pasajes, pero que existen algunos temas familiares que fueron difíciles de revivir.

“Por ejemplo, hay un momento muy fuerte con una persona de la que recibí amenazas de muerte. Escuchar a mi mamá y papá hablar de eso (que todo está relacionado con el tema de la música) es rudo. Uno lo recuerda y piensa en qué mal la pasó; pero ya, ya no duele”, explicó el artista.

Este tipo de situaciones no se limitan a su entorno personal, pues también se muestran algunas dificultades que afrontó durante su carrera; por lo que afirma que Ahora sí “no es color de rosa”.

“La gente cree que el tema de como lo tiran a (Bryan) Ganoza y Elena Correa es algo exclusivo de ahora; pero no, a mí me tocó vivirlo y durísimo. Lo digo no como una víctima, sino desde el agradecimiento de que las cosas pasaran así, porque eso me hizo cada vez más fuerte”, expresó Tapón.

LEA MÁS: Tapón hizo ‘una locura’ en Parque Viva durante ‘Back to the 90′s’

Además, Gómez detalla con gran emoción que se presentará material audiovisual inédito de presentaciones que realizó en países como Venezuela o Honduras, o en los que se le ve compartiendo con artistas de gran renombre.

“De las primeras platas que yo me pude ganar con la música la invertí en una camarita, y nosotros la jalábamos para todo lado. Todos esos casetes están guardados y yo tenía más de 15 años sin verlos. Ahora se digitalizaron y al volver a ver esas imágenes es muy bonito revivir todo lo que ha pasado”, relató el cantante, originario de Alajuelita.

Su larga trayectoria en el medio artístico le ha dejado claro a Tapón que nadie puede controlar la reacción del público. Por eso, más allá del recibimiento de las audiencias, se declara contento con haber plasmado la historia de su vida, con gran diversidad de fuentes y un arduo trabajo de producción.

“Simplemente queremos dejar bien documentado lo que pasó, para que generaciones más adelante se puedan meter a YouTube y verlo; queremos que la historia quede. También queremos entretenerlos un rato, porque es bastante entretenido, y hasta cierto punto ojalá inspirar a la gente a que sí se puede, aunque haya que trabajar duro y pasar por dificultades”, aseveró.

Finalmente, Tapón detalló que desea iniciar una serie de documentales sobre otros artistas nacionales, para que quede un documento audiovisual y se promuevan las obras de grandes músicos de Costa Rica. Sin que haya nada concreto, mencionó que agrupaciones como Marfil o Gaviota merecen un espacio como este.

Usted podrá disfrutar de Ahora sí por TDMás (tanto en el canal como en la plataforma digital), durante agosto, en una fecha que aún está por definirse. El próximo 23 de agosto habrá un evento de presentación del documental en La Diabla, ubicada en el barrio josefino de La California. Los boletos pueden adquirirse en www.starticket.cr.