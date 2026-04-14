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Tapón no se guardó nada y fue tajante sobre lo que pasó en su concierto en ‘Transitarte’

El artista costarricense se presentó en La Sabana en el marco del cierre del festival de artes josefino

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Por Jessica Rojas Ch.
Tapón Transitarte
El cantante costarricense Tapón fue uno de los platos fuertes en el cierre del festival 'Transitarte'. (Cortesía MSJ)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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