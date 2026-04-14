Tapón no se guardó nada y fue tajante sobre lo que pasó en su concierto en ‘Transitarte’

El cantante costarricense Tapón fue uno de los platos fuertes en el cierre del festival 'Transitarte'.

El cantante costarricense Tapón fue uno de los invitados el fin de semana a dar un concierto en el marco del festival Transitarte. Después de su presentación, el artista no se guardó nada y manifestó de manera tajante su opinión al respecto de su espectáculo, el público y la evento.

En un video que publicó en redes sociales, el icónico representante del reggae tico dejó en claro su posición sobre lo que sucedió el fin de semana en Parque Metropolitano La Sabana.

En el posteo, el cantante inició presentando varias imágenes del show que montó en el escenario y de la multitud que asistió. Las imágenes muestran a la audiencia bailando y cantando los éxitos como Creada a mi manera y Feeling. “¿Díganme ustedes qué puede comentar uno con algo como esto?“, manifestó el alajueliteño.

Visiblemente emocionado y con la voz un poco afectada, el artista agregó que el show fue uno de los conciertos en que le ha cantado a más personas. “Realmente fue épico”, dijo.

Tapón no se guardó nada durante su concierto en el cierre del festival 'Transitarte' y ecantó al público con su presentación. (Cortesía MSJ)

“Solo puedo agradecerle a los que estuvieron ahí (...) La gente estuvo metida en el show”, agregó. Aprovechó el espacio para también darles las gracias a técnicos, DJ, sonidista y camarógrafos que lo acompañaron en su trabajo.

“Después de mucho tiempo sentí nuevamente una vibra muy parecida como en los inicios en los 90 y principios de los 2000. La gente llegó simplemente a disfrutar; si había que brincar, brincaban; si había que cantar, cantaban. ¡En serio, qué vibrón!“, concluyó.