Viva

Tapón se conmueve hasta las lágrimas con situación que a más de uno lo deja sin palabras

El cantante compartió el momento en sus redes sociales donde no sabía si llorar, reír o aplaudir ante el orgullo que sentía

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Tapón hizo llorar a más de un seguidor con un emotivo video.
Tapón hizo llorar a más de un seguidor con un emotivo video. (Captura de pantalla/Jorge Castillo/Captura de pantalla/Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tapón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.