Tapón se conmueve hasta las lágrimas con situación que a más de uno lo deja sin palabras

Tapón hizo llorar a más de un seguidor con un emotivo video.

El cantante costarricense Tapón hizo llorar a más de un seguidor con un emotivo video que publicó este miércoles en sus redes sociales. En el video, las palabras sobran y solo muestra a un padre orgulloso de ver a su hija cumpliendo sus sueños.

“Otra llorada viendo a Mariangel desde Costa Rica, no pude acompañarla allá en México. Hoy se convierte en bicampeona mundial en la categoría Salsa Femenino, Solo Amateur“, escribió en la publicación.

El intérprete nacional mostró en un video el momento en que anuncian a su hija Mariangel Gómez como la ganadora en su categoría. El tico se llevó las manos a su rostro y se quebró en llanto mientras aplaudía y sonreía a la vez, en una combinación de emociones donde predominaba su orgullo y felicidad.

“Dios es bueno, te felicito mi princess“, le escribió a su hija.

Mariangel dejó nuevamente el nombre de Costa Rica en alto luego de que en 2024 también se coronara campeona en su categoría.