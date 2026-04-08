En confianza

Tapón: desde las polémicas que lo persiguen, hasta el diagnóstico que le cambió la vida

El cantante costarricense se abrió ‘En confianza’ para revelar facetas de su vida y su carrera, las cuales ayudan a entender por qué hoy muchas cosas en su historia empiezan a cobrar sentido

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Por Fátima Jiménez
Tapón, cantante y artista polifacético
Tapón, 'el maesillo' de barrio que convirtió su vida en pegajosas canciones. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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