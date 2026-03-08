Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, confirma el fin de su relación y explica por qué guardó silencio sobre el tema

Kiki Berry se refirió al final de su relación en un comentario de sus redes sociales.

Kiki Berry, la hija de Glenda Peraza, reveló que su relación amorosa iniciada en 2022 terminó hace algún tiempo y explicó por qué decidió no hablar del tema cuando ocurrió.

La creadora de contenido abordó la situación a raíz de un video en el que viaja a México con su mejor amigo, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarle en los comentarios si él era su nuevo novio. Sin embargo, ella aclaró que se trataba únicamente de su mejor amigo. “¿Y el novio? Qué triste, no me digan", comentó un usuario.

Ante esto, Berry respondió: “Mi relación pasada se acabó hace tiempo y nunca hablé del tema por respeto a la privacidad de la otra persona y al proceso personal de ambos y porque la vida sigue”.

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, solía compartir fotos y videos junto a José Daniel, su entonces novio. (Instagram/Instagram)

La joven agregó que ahora se encuentra en una etapa muy linda de su vida y que su corazón está feliz, dejando en claro que decidió cerrar ese capítulo en silencio y seguir adelante enfocada en su bienestar emocional.