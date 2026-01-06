Hija de Glenda Peraza terminó en emergencias en su viaje a España: ‘Nada salió como lo imaginábamos’

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, compartió con sus seguidores la lección que le dejó su experiencia en España.

La hija de Glenda Peraza, Kiki Berry, pasó el fin y principio de año en España. Aunque el viaje la llenaba de emoción, la experiencia terminó siendo muy distinta a lo que había imaginado y hasta la llevó dos veces al servicio de emergencias.

“Este viaje me hacía muchísima ilusión, no solo por lo que significaba para mí, sino porque lo iba a vivir al lado de mi mejor amiga y su familia (personas que adoro con todo mi corazón)”, empezó su relato, que publicó en Instagram. Sin embargo, como ella misma reconoció, “nada salió como lo imaginábamos”.

“Me enfermé como nunca antes en mi vida, estuve dos veces en emergencias y pasé más de 5 días con un dolor físico que no le deseo a nadie. Todo eso, lejos de mi familia y sin poder continuar el viaje que con tanto amor habíamos planeado”, reveló.

Afortunadamente, en España vive una tía de Kiki, junto a sus primas, y fueron ellas quienes se encargaron de cuidarla durante esos días tan difíciles. La creadora de contenido decidió no entrar en detalles sobre el malestar que enfrentó.

“No lograba entender por qué las cosas tenían que pasar así. Con el tiempo, mientras me iba recuperando, entendí el propósito”, aseguró.

Kiki Berry estuvo en dos ocasiones en emergencias en España. (Tomada de redes sociales )

La hija de Peraza contó que sus primas adolescentes, a quienes no veía desde que eran unas niñas, la cuidaron, acompañaron y distrajeron para que, a pesar de todo, pudiera disfrutar al menos una parte del viaje.

“Lograron que el dolor físico se apagara y que volviera a sentirme feliz, en paz y segura… algo que ninguna medicina jamás podría hacer", afirmó.

Aunque reconoció que no vivió la típica experiencia turística que muchas personas tienen al viajar a España, Berry siente que su vivencia fue incluso más profunda y transformadora. “Viví Madrid desde lo que no se puede planear ni comprar: amor y familia”, añadió.

“Este viaje no fue como lo imaginé, pero sí fue exactamente el que mi corazón necesitaba. A veces la vida nos frena para regalarnos algo aún más grande. Madrid quedará para siempre en mi corazón, porque ahí están cuatro de las personas que Dios me permitió llamar familia y por las que estaré siempre eternamente agradecida”, concluyó.

A su mensaje inspirador se sumaron decenas de comentarios, entre ellos el de su madre, quien desde su propia vivencia como mamá, compartió lo que significó para ella este difícil episodio.

“Solo Dios sabe por toda la angustia que vivimos pero Dios tenía un plan perfecto, el estar con esas mariposas de mi corazón y mi hermana del alma. Ahora mi vida a dar gracias infinitas a Dios y disfrutar lo que te queda”, le escribió Peraza.

“Eres muy valiente mi amor y te amamos con todo el corazón. Gracias a todos los nuestros que estuvieron en cadena de oración por ti, mi niña bella. ¡Un día a la vez!“, concluyó la expresentadora de televisión.